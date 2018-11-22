《行內行外－梁崇讓》虛擬貨幣進入監管年代？（２）

《行內行外》上周《行內行外》提及香港證監會於１１月１日發出致中介人《有關針對虛擬

資產投資組合的管理公司、基金分銷商及交易平台營運者的監管框架的聲明》通函，這意味有關

當局為了配合國際反洗錢組織，財務行動特別工作組（ＦＡＴＦ）的行動，主動對虛擬貨幣銷售

進行監管。其實在年初香港證監會曾警告多間虛擬貨幣交易平台，不得無牌買賣屬於證券性質的

加密貨幣，而虛擬資產本身靠區塊鏈技術運作，其匿名交易本質存在洗黑錢的可能，加上資產本

身並沒有內在價值，幣價又不斷被炒高，近年更出現ＩＣＯ的操作，這種操作正好瞄準了散戶一

朝發達的心態，往往造成不法之徒乘虛而入進行詐騙，「橋不怕舊最緊要受」多種類型的虛擬平

台相繼崛起爭相搶食，出現大量良莠不齊的平台；因而導致頻頻出事，早前股評人「火燎森」事

件便是一個教訓。



＊每個人都能發行虛擬貨幣？＊



上周，佔虛擬貨幣總市值過半的比特幣傳出其分支比特幣現金（ＢＨＣ）分裂成

ＢＩＴＣＯＩＮ ＡＢＣ及ＢＩＴＣＯＩＮ ＳＶ，造成虛擬貨幣市場的不穩而跌至近４０００

美元關口，這帶動其他主要虛擬貨幣同樣下跌，可見虛擬貨幣市場實在存有太多不穩定的因素了

！還有，目前全球都要面對代幣發行ＩＣＯ的蓬勃發展，代幣的發行愈來愈多樣化，除了有

ＩＣＯ（Ｉｎｉｔａｉｌ Ｃｏｉｎ Ｏｆｆｅｒｉｎｇ）、還有ＩＥＯ（Ｉｎｉｔａｉｌ

Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｏｆｆｅｒｉｎｇ）、ＩＡＯ（Ｉｎｉｔａｉｌ Ａｉｒｄｒｏｐ

Ｏｆｆｅｒｉｎｇ）、ＩＦＯ（Ｉｎｉｔａｉｌ Ｆｏｒｋ Ｏｆｆｅｒｉｎｇ）等不同名目，

筆者對此類產品並不是專家，也不熟悉，所以也不在此班門弄斧作詳細解釋了，只是眾所周知這

類代幣發行、交易和挖礦存在一定的風險，除了是高度投機性，同時容易涉及詐騙等行為，何況

目前並沒有一個有效率和公正的評定機制存在，任何人士只需能寫出智慧合約使用平台便可以發

起ＩＣＯ，也就是講每個人都能發行虛擬貨幣；因此對公眾來說是毫無保障的。



許多公司或項目只靠一個華麗的網站和吸引的宣傳，打著新經濟的旗號，有些甚至加上看似

專業顧問或明星名人的推薦，就可以發行並成功的為ＩＣＯ集資，因此很多散戶投資者容易蒙在

鼓裏而受騙，最終血本無歸。因此證監會表明希望能在其監管權力下，探索虛擬交易平台的運作

是否符合監管規定，在適當時候可能會發出進一步的指引。



＊證監未就監管ＩＣＯ發指引＊



有消息指證監會以沙箱形式測試希望能找到交易平台理想的規管方式，同時觀察平台的真實

運作情況，並以自動化交易牌照（７號牌照）形式規管。不過，筆者從坊間得知確實有多間與虛

擬貨幣業務有關的組織、團體、機構主動希望香港證監會能立法，監管以保證公司的運作和質素

，也希望證監會對首次代幣發行（ＩＣＯ）發出指引。不過在香港證監會未正式對監管ＩＣＯ發

出指引，美國有一種合法合規的通證發行Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｔｏｋｅｎ Ｏｆｆｅｒ

（ＳＴＯ）即證券型通證發行已應運而生，因此市場猜測ＩＣＯ付的瘋狂時代即將結束，也反映

出監管制度確難追上時代的巨輪。其實現時代幣的交易平台，和現時倫敦金交易平台相似，他們

不屬於證券也不屬於期貨業務合約，但這種交易平台由來已久，雖然經常出現問題或有投資者投

訴，但至今這種交易平台仍在市面操作，有部分營運商也一直希望政府有關當局或證監會出面立

法監管，但至今有關當局似乎並無立法監管的意向，而香港證監會又不想，也很難監管這趟「渾

水」。



事實倫敦金的交易同是自設平台，公司是自己結算所，和現時的比特幣交易確實有點類似，

所不同的只是比特幣多了一個錢包，也涉及區塊鏈和加密的技術，至於這些科技和技術，筆者可

算仍是似懂非懂，相信有關當局必定比筆者掌握和知得更多，否則，如未能完全瞭解這方面的技

術，又如何能對此作出監管呢？



＊機構冀有管道證明自己質素＊



後記：現時比特幣已成為一種加密貨幣，投資加密貨幣主要除了直接買入加密貨幣或其有關

的期貨產品外，已有些公司以發行新加密貨幣、套戥以及加密貨幣挖礦作為招徠投資者等宣傳手

法，一直以來，挖礦的虛擬貨幣投資及交易平台一直被指為無王管，而其經營過程中同樣涉及公

司管理、集體投資、結算平台、交易平台以及宣傳手法等等問題。目前已有與虛擬貨幣有關的企

業申請上市，本正等待港交所審批，但卻因市況逆轉，加上幣值下跌，經營成本卻上漲，挖礦收

益未必能足夠支付電費和管理費，更傳出有上市申請被港交所（００３８８）叫停，木宰羊！



目前仍有部分與虛擬貨幣資產有關的機構極希望有管道可以證明自己公司質素極佳和願意接

受監管，或行業能逐漸成為自我監管機構，訂立行業準則以助行業的發展等，至於有關當局面對

種種問題，如何對一系列相關的機構和運作進行監管？虛擬貨幣既非證券、又非全期貨，香港證

監會又如何出師有名作全面監管呢？況且，現時虛擬貨幣已自有市場獨立運作，而有關當局面對

倫敦金的問題已不知多少年月日，至今似乎對立例監管仍是猶豫不決，又何況新興起的虛擬貨幣

呢？一切仍都是疑問？正待有關當局解決！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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