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即市新聞

22/11/2018 09:05

《專家之言－李偉傑》「習特會」月底舉行前，港股繼續大幅波動

　　《專家之言》經歷１０月股災月後，踏入１１月以逐步見鬆綁機會，雖則恆指仍在
２６０００點水平繼續浮沉，但在內地致力維穩Ａ股後，見上證指數已由１０月份低位２４４９
點，反彈高位接近一成，成交量亦逐漸增加。早前內地公布共有１１家證券公司，在中國證券投
資基金協會完成備案，成立規模總值２２８億元人民幣，以紓解上市公司質押股份風險，雖然是
治標不治本，但至少可緩解下沉壓力。港股亦可跟隨內地一股維穩氣氛，繼續挑戰５０天移動平
均線。港股由六月開始跌穿３００００點後，８月９月亦曾一度突破５０天線，但最後亦再試低
位。早前港股持續反彈後再散，當然在於美國總統特朗普對內地持續提高中國進口貨品關稅，在
負面消息下，市場憂慮企業盈利受到影響而繼續出現人踩人狀況。

＊恆指料在２４８００至２７１００上落＊

　　既然重點在於特朗普開打的貿易戰身上，１１月３０日起在阿根廷舉行的Ｇ２０峰會相信將
成為１１月壓軸巨獻，今次中國主席習近平於美國總統特朗普會面，市場關注能否為糾纏近半年
的中美貿易戰稍為降溫，暫時市場偏向認為兩人能初步達成大方向共識，但缺乏細節，雖然會議
臨近，但上周在亞太經合組織會議中，美國副總統彭斯亦未有釋出善意，加上美國商務部公布被
形容為史上最嚴厲的技術出口管制清單，涉及人工智能（ＡＩ）、晶片、機械人等１４個領域。
雖然未有標籤是針對中國一方，但管制倘落實，中國料首當其衝，「中國製造２０２５」將更具
阻力，但暫時可預期是會面談判前美方增加自己籌碼的手段，近期市場消息將繼續主導中港兩地
股市去向，但美股在高位回調的壓力，相信亦會使恆指定期受外圍因素拖低，估計在會議召開前
，港股仍繼續出現大幅波動，走勢預料恆指可在２４８００點至２７１００點水平波動。
《財經評論員　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股
上市申請擁有財務權益）

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