《談國論企－黎偉成》習特會或受困特朗普踐踏道德底線

《談國論企》特朗普不肯制裁沙特阿拉伯王儲涉嫌指使殺害沙特記惡行，強調要繼續疑似殺

人主謀保持雙方的策略性合作夥伴關係，嚴重踐踏普世的道德底線，頓使紐約金融市場在此廝表

態後幾乎全面下挫和僅有避難作用的債市上升，便足見各方反應相當差劣。這對中國國家主席習

近平月底與特朗普之會，難有憧憬。



＊特朗普居然支持涉嫌殺人政權為普世巨禍＊



我對特朗普之由大選到上台執政，一直只是質疑其對特別是中國以至全界各國之單邊主義、

保護主義甚至個人霸道主義之劣思惡行，想不到此番在處理沙特阿拉伯王儲穆罕默德涉嫌指使人

員沙特駐土耳其大使館殺害該國流亡記者問題上，決策之卑劣，令人震驚，劣點有好幾個方面：

先從（一）謀殺的環境和反應剖析，沙特阿拉伯王儲穆罕默德該在相當程度是謀殺案件的幕後指

使，因（１）遇害者是即使不是被邀、也是在沒有阻止的情況底下，進入沙特阿拉伯駐土耳其大

使館，按法理沙特使館應保護所有進訪者的法定安全和讓其離開建築物，否則就決決絕絕的拒入

，但居然出現進訪者遇害之惡劣情況，和該使館事後委莫如深，最終在壓力底下始「配合」以美

國中央情報局為主的調查，結果是穆罕默德涉嫌主使謀殺（須注意者，為美國是採取「大陸法」

，即指控是要被控者解釋，而非「普遍法」之要指控者證有罪），故特朗普不僅不理會美國中央

情報局的調查甚至白宮人員之見，更不作出最起碼的「譴責」，或更嚴重的制裁，惡劣之處是要

與若干國際媒體所指的與「殺人政權「繼續維持策略性合作夥伴關係。

需要高度指出者，乃（２）穆罕默德在此案中被千夫所指，實際是未有控之於法，和未繩之

於法，卻仍然為涉嫌謀殺案件的幕後主使者，任何政權即使不直接責之，亦不會「親之」而維持

「良好關係」，因這是一個「殺人政權」，特朗普居然妄顧普世道德底線，此廝最終會殺人嗎？

同樣卑劣之處，為（二）特朗普完完全全妄顧遇害者身在駐於土耳其的沙特大使館，即使大

使館有主權國的外交便利，卻不可以在使館內為所卻為的進行非法勾當，仍要受到所駐國甚至世

界法律、法制的規管，故土耳其在此案中完完全全受到特朗普獨斷獨得的極度侮辱。特朗普在侮

辱普世。

更劣者，為（三）特朗普不僅不真或「假」制裁，還居然對沙特表示「友好」，包括（Ｉ）

強調要繼續向沙特購買石油，此因要透過沙特「制裁」伊朗，乃瘋子之想，因伊朗最近沒有起碼

如沙特般明目張膽的在駐外國大使館中謀殺「異見者」，只是特朗普有單獨針對性的以「不聽話

」作為「藉口」退出《伊朗核協議》，與「殺人政權」實際是「小事之一椿」，我獨大雙重標準

得實在令人感到生活在原始的原野野生社會之無異？



＊中國千萬不要對特朗普稍寄望須自強不息＊



和此廝更明言要（ＩＩ）向「殺人政權」售武，「理由」為「不希望中俄在此一方面得益」

，又是「瘋」之想。此說亦充分表明特朗普處處針對中國劣思惡行之深絕。

由是我得之結論，為（甲）習特於１１月底在阿根廷２０國集團Ｇ２０峰會時舉行的中美雙

邊峰會，肯定不要寄以任何「暇思」，因特朗普支持「殺人政權」的其中「理由」就正正是不想

沙特會轉向中俄購買軍武，對嗎？特朗普要向「殺人政權」售武，會殺得更多人？

劣之特朗普已是咄咄對華貿易開戰，甚至作全面戰，如今更在對沙特售武問題上「坦言」不

讓中俄「得益」，又怎可以在經貿、科技等方面「讓步」於華？我相信即使再有之習特會，亦只

會是各自表述，沒有共識，此從亞太經合組織會議無聯合聲明便可見特朗普所派彭斯之惡行劣績

，前車可鑑也！

建議中國不要對特朗普寄以絲毫佳想，自強不息，最重要！

（乙）美國以至全球政壇還是以普世價值為主導，特別是人的基本道德，相當重要，而特朗

普之以雙重標準「寬赦」涉嫌主導謀殺案之沙特王儲，已嚴重殘踏人類道德的底線，以「人權」

、民主、自由的美國政客，會放過嗎？

美國從此多爭，對該國政經，乃壞事，亦對世界當劣！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

