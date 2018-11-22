《美元走勢－羅明立》歐元再跌空間正在減少，後市料傾向橫行格局

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒１３ １１２﹒９３ １１３﹒０９

歐元╱美元 １﹒１４１２ １﹒１３８０ １﹒１３８２

英鎊╱美元 １﹒２７９９ １﹒２７６６ １﹒２７６７

美元╱瑞郎 ０﹒９９４８ ０﹒９９２７ ０﹒９９４４

美元╱港元 ７﹒８３２６ ７﹒８２７４ ７﹒８３２２



《美元走勢》星期三（２１日）市場氣氛有所緩和，美股止跌，美元匯價小幅下跌。有報道

指，意大利副總理對會重新審視２０１９年的財政計劃持開放態度，一度刺激歐元急升，不過其

後他重申，不傾向以意大利赤字佔國內生產總值２﹒４％作為目標而展開談判，但可以討論預算

案的其他方面。令歐元兌美元的升幅收窄，在１﹒１３８８收盤。



目前歐元因為意大利財政預算的不明朗因素，以及與美國的息差正在擴闊，所以短期難以扭

轉趨勢，不過進一步下跌的空間正在減少，歐元兌美元後市可能會偏向橫行格局，短期區間主要

在１﹒１２至１﹒１５之間。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４５０ １﹒１３２０ １﹒１５００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８７０ １﹒２６５０ １﹒２９２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

