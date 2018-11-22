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即市新聞

22/11/2018 15:25

《美元走勢－羅明立》歐元再跌空間正在減少，後市料傾向橫行格局

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒１３　　　１１２﹒９３　　　１１３﹒０９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４１２　　　１﹒１３８０　　　１﹒１３８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７９９　　　１﹒２７６６　　　１﹒２７６７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４８　　　０﹒９９２７　　　０﹒９９４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３２６　　　７﹒８２７４　　　７﹒８３２２

　　《美元走勢》星期三（２１日）市場氣氛有所緩和，美股止跌，美元匯價小幅下跌。有報道
指，意大利副總理對會重新審視２０１９年的財政計劃持開放態度，一度刺激歐元急升，不過其
後他重申，不傾向以意大利赤字佔國內生產總值２﹒４％作為目標而展開談判，但可以討論預算
案的其他方面。令歐元兌美元的升幅收窄，在１﹒１３８８收盤。
　
　　目前歐元因為意大利財政預算的不明朗因素，以及與美國的息差正在擴闊，所以短期難以扭
轉趨勢，不過進一步下跌的空間正在減少，歐元兌美元後市可能會偏向橫行格局，短期區間主要
在１﹒１２至１﹒１５之間。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１３２０　　　１﹒１５００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８７０　　　１﹒２６５０　　　１﹒２９２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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