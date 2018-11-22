《真知灼見－溫灼培》英鎊兩極視乎脫歐前景

《真知灼見》周日（２５日）歐盟各國領袖將會就英國「脫歐」協議作簽署通過，一般相信

通過歐盟這關問題不大，重點還是要看下月初英國國會就同一方案作表決。筆者估計方案有一定

機會通過英國國會，作出這猜測主要是現在距離明年３月底的正式「脫歐」日期已是相當接近，

如不接受方案，英國就有機會在無協議下「脫歐」，而其所帶來的衝擊對英國，對歐盟而言相信

也難於承受。再者，現時英國首相文翠珊放在桌面上的並非甚麼真正「脫歐」方案，只是一個拖

延方案，２１個月過渡期過後可繼續延長過個過渡期，這可給予英國與歐盟足夠時間在過度期間

繼續商討，並尋找一個雙方也能真正接受的「脫歐」方案。



＊關注英國國會下月初表決結果＊



根據現行方案，由於英國在「脫歐」後與未「脫歐」前其經濟層面並無大變化，英國貨物仍

可繼續進入歐盟單一市場，惟英國在歐洲議會內不再有話語權，又要跟蹤歐盟法規，財政政策又

受制肘，難怪方案被英傳媒嘲笑為將英國變成歐盟的附屬國。不過，方案換來的，除了可享進入

歐洲單一市場好處，更可不用再接受更多的歐洲移民，這相信能滿足英國「脫歐」選民的訴求。



＊一旦無序脫歐鎊匯將試１﹒２＊



所以如有關方案最終能獲英國國會通過，可視之為利好英鎊匯價因素。回憶在２０１６年６

月２３日，英國未作「脫歐」公投前，英鎊曾處於１﹒４８美元，所以當經濟層面不變，英鎊或

可重上１﹒４０美元。當然話說回來，假如英國國會最終選擇否決了方案，市場擔心無秩序「脫

歐」下，提防英鎊匯價將可能向１﹒２０美元方向進發。當然，在最壞時刻，要留意會否驅使更

多英國人支持二次公投，如二次公投聲勢壯大英鎊或有望重拾升軌。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

