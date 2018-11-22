《股金豐采－涂國彬》央行官員措辭，不及數據重要

《股金豐采》去年美匯指數跌近一成，今年美元卻明顯轉強，尤其是從４月下旬開始動能增

強，本月一度逼近９８關口，其他非美貨幣自然相對走弱。

經濟增長樂觀，順理成章地，需要循序漸進的加息步伐，便是美元走高的主要因素。尤其是

和其他經濟體相比，這個優勢更見明顯，自然吸引更多資金。

外界原本以為，美國中期選舉後，或令特朗普的經濟措施受阻，拖累美元。不過，美聯儲

的態度很清楚，９月加息後，鮑威爾呼籲大家別糾纏在字眼上的微言大義，反而可以直接看數據

，以目前經濟之好，增長快於長期平均，失業率是歷史性低位，通脹處於局方一直要求的水平，

延續加息步伐，自然有強勁經濟數據作理據。如此一來，美匯指數在９６有支持，之後就又一次

轉升，高見９７﹒６９。



＊美１２月加息料不改，變化只在２０１９年＊



當然，近來有投資者質疑，觀乎美聯儲官員的措辭，似乎有點變化，比起之前較為擔心，萬

一全球復甦因故放慢，又或其他因素左右等，令人聯想到，２０１９年可能放慢加息步伐云云。

市場反應非常快，美匯指數回吐漲幅，惟９６水平承接仍算有力。

筆者維持看法，從期望管理角度，去年至今一直認為，２０１８年合共加息四次，每季一次

，１２月不會例外，不會突然停下來，即使有任何放慢，都是２０１９年的事。更何況，以鮑威

爾此前的說法，大家萬事仍得以數據為主，如今央行大員們的其他講話，可別太緊張。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

