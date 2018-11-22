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即市新聞

22/11/2018 09:05

《投資心得－潘鐵珊》嘉里物流網絡強大，積極拓展新市場

　　《投資心得》嘉里物流（００６３６）在亞洲以至世界各地均從事物流、貨運及貨倉租賃及
經營服務。中美貿易摩擦影響，使原本在中國的生產的企業，轉移到了其他亞洲國家，令嘉里物
流上半年東南亞業務量大增有所得益，以及受惠強大物流網絡以及多元化的業務組合。集團截至
今年６月底止六個月的中期業績表現繼續理想，營業額１７４﹒６億元增長２７﹒４％，而股東
應佔溢利則升２０﹒３％至７﹒９億元。

＊複製泰國經驗至其他東南亞市場＊

　　嘉里物流亞洲業務中，以香港物流業務最為突出，於今年上半年的分部溢利上升達７１％；
同時間台灣業務的利潤有復甦跡象，可望於今年內見底回升；在泰國受惠急速發展的電子商貿業
務，使當地的綜合物流分部溢利同比升８４％。集團希望能將泰國的經驗複製至其他國家如越南
、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓等。
　　此外，集團在國際貨運業務方面集團保持一貫的長遠發展策略。為拓展新市場，集團在今年
五月收購了Ｓｈｉｐｐｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｉｒｆｒｅｉｇｈｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ（Ｐｔｙ）
　Ｌｔｄ﹒，其總部位於南非約翰內斯堡，將有效開拓當地市場。此外，又於六月收購
Ｓａｇａ　Ｉｔａｌｉａ　Ｓ﹒ｐ﹒Ａ﹒多數權股，此公司總部位於意大利米蘭，其網絡有三個
國家，包括剛果共和國、烏干達及埃及，均是集團未接觸的國家，使集團於非洲的網絡覆蓋更全
面，隨著中國加強「一帶一路」的發展，憧憬迎來良好機遇。

＊內地發展「一帶一路」迎來機遇＊

　　總括來說，集團在亞洲的業務包括泰國等料將續有增長，加上歐亞兩地的貨運量可望因「一
帶一路」的建設而拉動，令集團受惠。建議投資者可考慮於１２﹒４元買入，上望１３﹒５元，
跌穿１１﹒５元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶
持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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