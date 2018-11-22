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即市新聞

22/11/2018 09:05

《思前想後－郭思治》港股回升成交未配合，只屬技術後抽

　　《思前想後》１１月份之股市相當反覆，恆指先由１日之低位２５１９０點急升１３４０點
至７日之高位２６５３０點，形態屬先低後高，以開局計之表現確不俗。但由於買盤不繼，加上
零碎沽壓持續湧現，故市勢開始逆轉而下，其後更倒跌１４３８點至１３日之低位２５０９２點
，即是說大市之形態已扭轉為先高而後低，直到執筆止計，情況仍未見改善。由於本月剩下之交
易日已不多，故恆指能否轉勢而上，某程度上確需視乎資金之入市態度而定，惟照目前之市況看
，資金之入市意欲實不高，如上周四（１５日）恆指大幅反彈４４８點至２６１０３點，但當日
主板成交金額只得約８６３億元；至上周五（１６日）恆指再升８０點至２６１８３點，但成交
金額反而減至７８３銀元；而到本周一（１９日）恆指再進一步升１８８至２６３７２點，惟成
交金額亦只得８０３億元，由此可見大市即使能作明顯反彈，但動力方面始終未能配合，經驗告
訴我們「升市而成交縮」，升勢定必會漸受規限，換句話說，目前大市縱然再見抽升，亦只屬「
有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之技術後抽市而已。

＊恆指一旦跌穿廿天線將再試底＊
　
　　恆指移動線方面之表現相當反覆，以收市時計，先於１４日重越２０天線，繼而於１５日再
重越１０天線，且再於１９日進一步重越５０天線，即是說其時大市不但已漸擺脫續尋底之弱態
，且技術上頗有利於伺機作較明顯之中期反彈；再者，其時恆指亦漸升離１３日之低位
２５０９２點，反之距７日之高位２６５３０點較近，故技術上確帶來上望憧憬。但是，恆指至
２０日已變天，在美股急挫拖累下，港股亦出現明顯下跌，恆指亦再度跌穿５０天及１０天線，
至此整個大市亦已再度重蹈反覆不明之形態中，如情況未見改善，一旦再跌穿２０天線，即整個
大市將再次進入反覆欲試底之弱態中，而所指的底位，暫為本月１３日之低位２５０９２點。
　
＊基金年底粉飾櫥窗力度料有限＊
　　
　　目前市場之焦點似放在月底Ｇ２０之峰會上，期望中美兩國領袖能在期間通過會談去化解或
消除貿易問題，惟至目前一刻止計，情況仍似不許樂觀，故市場對此多抱較保守之心態，因此即
使市勢偶見喘定及反彈，惟始終未見資金積極湧入，一日情況仍未見改善前，大市之氣氛仍將續
處較審慎。傳統而言，基金於年底前會粉飾櫥窗活動，目的是希望優化投資組合，從而以較高水
平作年結，畢竟今年恆指自１月２９日高位３３４８４點開始之大型跌浪，至１０月３０日低位
２４５４０點止計，累積之跌幅已達８８４４點或２６﹒７％，實不算少矣，照此計大部分基金
於年內之表現確難有好成績，故稍作「粉飾」亦理所當然，只是在極保守之市況中，相關活動之
力度可能會有限。《民眾證券董事總經理　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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