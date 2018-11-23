《窩輪匯智－劉嘉輝》期權與窩輪的最大分別？

《窩輪匯智》中美貿易談判在即，市場屏息靜氣，無論是市場交投還是整體輪證市場資金都

有轉靜情況。今年以來，大市一直隨下降通道回落，不少輪證資金亦鎖定以上的波幅走勢，作相

對短線的部署。



整體況跌幅今年以來已持續多月，投資者或是時間提高警覺，以防市場出現突變的風險，特

別是在期權上作短倉（Ｓｈｏｒｔ）的朋友。



就以近期商品市場為例，期油在月中失守６０美元後跌勢加劇，創三年以來最大跌幅，其後

一天，天然氣價格則單日急升２０％，創８年以來最大升幅。



波動性大幅高於市場預期，結果亦令美國有個別以短倉看漲期權（Ｓｈｏｒｔ認購證）為策

略的對沖基金錄得巨額虧損，最終更要「清倉」收場。這個基金過去多年一直有相當穩定的回報

，策略是作認購及認沽期權短倉以收期權金。可是，當市場出現突如期來的急升急跌走勢時，便

有機會錄得巨額虧損。



相比起窩輪，雖然同為期權類產品，但投資者買入無論是認購還是認沽證，都是一種「長倉

」（Ｌｏｎｇ），即買入開始便要付出本金，以換取相關資產由價外變為價內的機會，若最終沒

有到價，到結算時便會損失全數本金，但就不會被追收孖展，變相為風險封底。



當然，筆者並非說期權短倉有錯，只是想說明若單純作短倉而不作對沖或是整套的期權部署

的話，其潛在風險有可能是無限而回報是有限（期權金），大家入場前務必要了解相關風險。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

