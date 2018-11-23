  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/11/2018 17:22

《窩輪匯智－劉嘉輝》期權與窩輪的最大分別？

　　《窩輪匯智》中美貿易談判在即，市場屏息靜氣，無論是市場交投還是整體輪證市場資金都
有轉靜情況。今年以來，大市一直隨下降通道回落，不少輪證資金亦鎖定以上的波幅走勢，作相
對短線的部署。
　
　　整體況跌幅今年以來已持續多月，投資者或是時間提高警覺，以防市場出現突變的風險，特
別是在期權上作短倉（Ｓｈｏｒｔ）的朋友。
　
　　就以近期商品市場為例，期油在月中失守６０美元後跌勢加劇，創三年以來最大跌幅，其後
一天，天然氣價格則單日急升２０％，創８年以來最大升幅。
　
　　波動性大幅高於市場預期，結果亦令美國有個別以短倉看漲期權（Ｓｈｏｒｔ認購證）為策
略的對沖基金錄得巨額虧損，最終更要「清倉」收場。這個基金過去多年一直有相當穩定的回報
，策略是作認購及認沽期權短倉以收期權金。可是，當市場出現突如期來的急升急跌走勢時，便
有機會錄得巨額虧損。
　
　　相比起窩輪，雖然同為期權類產品，但投資者買入無論是認購還是認沽證，都是一種「長倉
」（Ｌｏｎｇ），即買入開始便要付出本金，以換取相關資產由價外變為價內的機會，若最終沒
有到價，到結算時便會損失全數本金，但就不會被追收孖展，變相為風險封底。
　
　　當然，筆者並非說期權短倉有錯，只是想說明若單純作短倉而不作對沖或是整套的期權部署
的話，其潛在風險有可能是無限而回報是有限（期權金），大家入場前務必要了解相關風險。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》
　
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪23/11/2018
瑞信李宏貴：中國未來十年若保持中增速 便完成經濟轉型
生財有道23/11/2018
《開市Good Morning》林家亨：利用美債息走勢測市
FOCUS23/11/2018
【FOCUS】英歐未來關係宣言遭轟「眼盲」 珊珊下月硬闖國會
國際動態23/11/2018
美感恩節前搶閘網購 3周2488億元
生財有道22/11/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】大市急挫資金避險 紫金礦業不二之選
FOCUS22/11/2018
【FOCUS】意歐各自押注 聖誕「驚喜」or「驚嚇」快揭盅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN