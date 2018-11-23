《專家之言－張穎群》科網開始見熊踪，經濟下行風險增

《專家之言》美國商務部公布一張極嚴緊的技術管制出口清單，當中涉及人工智能、晶片及

機械人等。差不多全是中國進口產品。美國科技企業及晶片製造商齊表示，如全面禁止向中國出

口任何產品，收入即時急挫，盈利會更差。美國晶片製造商Ｎｖｉｄｉａ預期第四季收入回落至

２７億美元，遠差過市場預期３４億美元。拖累股價由高位２０５美元跌至１３４美元，跌幅超

過三成半。

蘋果公司被指再向手機生產商下調訂單數量，預算年內９月至明年２月期間生產７０００萬

部ｉＰｈｏｎｅＸＲ，減產三分一。消息拖累本周二（２０日）股價跌近５％，低見１７５美元

；同時拖累Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｎｅｔｆｌｉｘ及亞馬遜齊急跌。納指急向

下，是由於五大科網企業ＦＡＡＮＧ齊步入熊區，加劇跌勢，月內市值合共減少過萬億美元。虛

擬貨幣比特幣再度急跌，穿５０００美元，曾低見４３１５美元，為自２０１７年１０月以來最

低，周內跌幅近３成，市場估計會跌至１５００美元。

美國經濟自第三季開始，已稍見放緩。正好反映出，貿易問題對本土也有極深遠的影響。而

日前聯儲局官員也轉口風，表示如經濟下行風險上升，加息步伐也會因應調整而減慢。也印證官

員對前景也略見隱憂。相信美股近日跌勢，僅是開始吧。



＊民企政策續到位，寄望尋低再反彈＊



日前舉行的亞太經合組織會議ＡＰＥＣ周日（１８日）正式落幕，唯首次出現無法達成共識

的局面，而未能發表共同宣言，可見中美貿易問題暫未能解決。但中美雙方高層皆表示，會繼續

尋找改善問題的方法。

內地南京市政府準備聯同券商、銀行、基金等金融機構，設立民營企業紓困發展基金。人民

銀行天津分行亦推出民營企業及小微企業融資推介活動。可見，各地政府已開始按要求，協助民

營及小微企業。政策到位，可以協助經濟持續發展。內地有多家銀行下調個別城市之首套或第二

套房屋按揭利率。市場預期稍後將全面下調房貸利率。並估計會放鬆樓控政策。準備放寬地產商

之融資問題。近日國內２年期國債息率報２﹒７９３厘，高於美國同期國債息率２﹒７８５厘，

情況較為罕見。美國已預期１２月加息，而國內是貨幣寬鬆政策所致。目前，２年期國債涉及金

額有限。但要留意，如１０年期國債息率出現這種情況，會擔心撤走資金會突然增加。目前美國

１０年期國債息率３﹒０５厘，內地同期國債息率３﹒３７厘，相差甚遠。上周Ａ股市場成交略

見增加，主要為資金面稍見寬鬆，而股市試低位後也見回穩，增加投資者入市信心，而市場投入

資金也見增加，寄望此良好勢頭可以持續。



＊估值偏低宜吸納，唯欠動力向上推＊



港府上周公布年內第三季度ＧＤＰ按年上升２﹒９％。升幅比第二季度３﹒５％略見放緩。

同時，下調２０１８年全年ＧＤＰ到３﹒２％，原先估計為３％至４％。經濟連續兩個季度放緩

，主要受到國內經濟轉差。訪港旅客減少及消費能力減弱。中美貿易問題，影響出入口。再加上

踏入加息周期，樓市及投資氣氛齊受影響所致。第一隻以同股不同權在香港交易所上市的小米集

團（０１８１０）公布等三季度業績，收入按年上升４９﹒１％至５０８﹒５億元人民烯，盈利

２８﹒９億元人民幣增長１７﹒３％，當中主要收入手機銷售量，按年增加兩成，均價更首次超

越千元。隨後逆市造好。

近日港股急跌，皆受美股拖累。但道指周二急跌超過２﹒２％的情況下，恆指翌日（２１日

）未有跟隨，反而逆勢上升，投資者或沒有特別壞消息出現。港股走勢方面，估計恆指要看

２５０００的重要關口位，是否能企穩。唯近日港股之估值已接近低位，目前市盈率９﹒８倍，

比較近１０年的平均倍數１１﹒７倍更低，預期再出現較大的跌幅機會細少。投資者要先看本月

月尾，再留意今年年尾市況。《華盛証券有限公司 張穎群》

