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即市新聞

23/11/2018 17:34

《台股攻略－馮偉明》台股成交下跌，失守９７００點

　　《台股攻略》台股今日跌４７﹒４１點，收９６６７﹒３０點，成交金額為新台幣
７６５﹒９９億元。
　　今日為九合一選舉前最後的交易日，市場觀望氣氛濃厚，台股量縮下跌，指數失守９７００
點關卡；傳產股方面，玻璃與橡膠類股指數下挫超過１％；在王品股價走揚下，觀光類股，指數
升０﹒２３％。電子股方面，蘋果傳出有意下調ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ售價，刺激大立光股價升至
新台幣３３１０元。鴻海未來將繼續投放資源於研發方面，股價止跌回升，收新台幣７０元。太
陽能產業包括綠能、益通、茂迪及達能股價以漲停作收。網通股價相對大盤領先，建漢升近
２﹒５％，訊舟、合勤控、台通及光聖等收紅。其餘權值股聯發科、宏達電、華碩及群創等股價
則走跌作收。金融類股亦弱勢表現，類股指數收跌０﹒５５％。
　　除了選舉因素，外資感恩節休假都是今日量縮主因；下周２０國集團（Ｇ２０）峰會期間的
川習會將成為市場新焦點，若中美貿易緊張情勢不再惡化，應有利股市表現。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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