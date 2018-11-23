《台股攻略－馮偉明》台股成交下跌，失守９７００點

《台股攻略》台股今日跌４７﹒４１點，收９６６７﹒３０點，成交金額為新台幣

７６５﹒９９億元。

今日為九合一選舉前最後的交易日，市場觀望氣氛濃厚，台股量縮下跌，指數失守９７００

點關卡；傳產股方面，玻璃與橡膠類股指數下挫超過１％；在王品股價走揚下，觀光類股，指數

升０﹒２３％。電子股方面，蘋果傳出有意下調ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ售價，刺激大立光股價升至

新台幣３３１０元。鴻海未來將繼續投放資源於研發方面，股價止跌回升，收新台幣７０元。太

陽能產業包括綠能、益通、茂迪及達能股價以漲停作收。網通股價相對大盤領先，建漢升近

２﹒５％，訊舟、合勤控、台通及光聖等收紅。其餘權值股聯發科、宏達電、華碩及群創等股價

則走跌作收。金融類股亦弱勢表現，類股指數收跌０﹒５５％。

除了選舉因素，外資感恩節休假都是今日量縮主因；下周２０國集團（Ｇ２０）峰會期間的

川習會將成為市場新焦點，若中美貿易緊張情勢不再惡化，應有利股市表現。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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