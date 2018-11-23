《談國論企－黎偉成》油氣１０月份增產增進口顯內需穩升

《談國論企》中國的原油、天然氣生產和原油加工於２０１８年１０日份不僅生產保持穩增

佳態，油氣進口量更見快速上升，能源需求強烈，顯示以供給側改革拉動內需穩定增長，並可在

一定程度抵銷由特朗普掀起的對華貿戰所造成的壓力及負面影響，有利實體經濟穩中有進的發展

。此一數據確具有正面和良好的啟示性。



＊原油加工量亦保持穩定增長的態勢＊



來自中國國家統計局所發布的《２０１８年１０月份能源生產平穩增長》報告的資料，可見

以油、氣為主的能源生產與進口均保持相對較快速的增長佳態：

特別是（甲）原油：（一）生產於２０１８年（１）１０月即使受到颱風「山竹」影響，總

產量１６０９萬噸的同比增長０﹒３％，即使比對上一個月環比回落２﹒４個百分點，卻比

２０１７年１０月份沒有颱風因素影響仍出現同比下降０﹒４％的情況，仍有改善。尤其是（２

）日均產量於２０１８年１０月份所達的５１﹒９３萬噸，較９月份增產１﹒３萬噸的同時

，亦比２０１７年同期多產０﹒３萬噸，更反映出石油的生產於三季度和四季度伊始日趨旺盛。

此使（３）油產於２０１８年１－１０月累計達１﹒５７２１億噸的同比減幅１﹒７％，相

信於２０１７年同期所減的４﹒１％少減２﹒７個百分點。

結合（二）進口原分析，於２０１８年１０月的進口原油４０８０萬噸，同比增長

３１﹒５％，比９月份的增速大幅提升３０﹒６個百分點，並使１－１０月份累計達

３﹒７７１６億噸的增幅提升至８﹒１％；而２０１７年同期的原油進口３１０３萬噸的升幅為

７﹒８％。

需要高度留意的，是（三）即使國際原油價格「沖高回落」，但倫敦布蘭特現貨原油離岸價

於２０１８年１０月３１日每桶所達７４﹒８４美元，無疑比９月底低７﹒８８美元，卻相對於

２０１７年１０月底時的６１﹒４美元仍高１３﹒４４美元，增幅達２１﹒８８％，價貴仍強化

進口力度甚至增產，中國對原油的需求相當殷切，可在一定程度顯經濟保穩中有進發展。

至於（四）原油加工量，亦保持穩定增長的態勢：於２０１８年１０月份５２７８萬噸，同

比增長４﹒６％，即使比９月份的升幅回落０﹒３個百分點，但相對於２０１７年１０月份環比

所減少的５﹒３個百分點，又明顯少減凡５個百分點之普，又未必「差勁」之是謂也。

尤其是原油加工量於２０１８年１－１０月份累計達５﹒０５１億噸的同比增長７﹒８％，

比２０１７年同期所增的５％，多增２﹒８個百分點，市場對成品油需求相當強烈，又是經濟似

乎暫時未受美國對華所掀貿戰的明顯壓力或衝擊之佳象。



＊天然氣進口高增及產量提升較快＊



再看（乙）天然氣，國家統計局認為「生產量增長較快，進口高速增長」，即：（Ｉ）生產

天然氣於２０１８年１０月份達１３４億立方米同比增長７﹒５％，環比回落１個百分點，唯是

此是在２０１７年同期產量１２４﹒１億立方米飆升１５﹒４％底下的高增長，特別是天然氣的

日均產量於２０１８年１０月達４﹒３億立方米，環比和同比分別上升０﹒２個百分點和７﹒５

個百分點，又是相當不錯的發展和表現。

和（ＩＩ）進口天然氣於２０１８年１０月份達７３０萬噸，同比增長２５﹒６％，環比減

少３個百分點，相對於２０１７年同期所增５２﹒１％為低，此因上年１０月份環比飆升

４８﹒２個百分點突發性上升之所致。更重要的是進口天然氣於２０１８年１－１０月份累計

７２０６萬噸的同比增長３３﹒１％，比２０１７年１－１０月份的５４１６萬噸所增的

２４﹒５％要多增８﹒６個百分點，亦有良性的啟示性。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

