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即市新聞

23/11/2018 15:36

《美元走勢－羅明立》美匯後市視乎聯儲加息步伐，９５﹒５不宜失

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒０１　　　１１２﹒８２　　　１１２﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４２１　　　１﹒１４０１　　　１﹒１４１１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８８３　　　１﹒２８６８　　　１﹒２８７２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４７　　　０﹒９９３６　　　０﹒９９４０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３０３　　　７﹒８２２０　　　７﹒８２６０

　　《美元走勢》美國感恩節美股及債市休市。傳媒引述消息指，美聯儲官員透露，局方最快於
２０１９年春季暫停加息。倘若，美國息口於明年見頂，勢將影響美元走勢。最新利率期貨資料
顯示，聯儲局於下月加息後，明年較大機會再加息一至兩次，就達到中性目標水平。技術走勢上
，美匯指數不宜失守９５﹒５０，否則升勢可能逆轉。美元後市走勢會視乎聯儲局的加息步伐，
以及投資者的避險需求。
　
　　英國和歐盟達成歐脫協定的共同宣言，為「脫歐」後的雙邊關係達成共識，英國首相文翠珊
形容敲定的政治宣言，對英國及歐盟都是好協議，一方面，英國可收回邊界控制權，令英國可以
制定自己的法律，並由法院裁決，她有信心能夠爭取到國會的支持。受消息支持，英鎊昨日
（２２日）急升逾１％。英鎊兌美元短線曾反彈至１﹒２９水平，英國國內的反對勢力可能阻止
議案通過，令英國「脫歐」仍有變數。建議短線投資者於１﹒２９趁高沽出英鎊，目標１﹒２８
，以１﹒２９５０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１３２０　　　１﹒１５００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒２７５０　　　１﹒２９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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