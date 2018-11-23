《美元走勢－羅明立》美匯後市視乎聯儲加息步伐，９５﹒５不宜失

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒０１ １１２﹒８２ １１２﹒８５

歐元╱美元 １﹒１４２１ １﹒１４０１ １﹒１４１１

英鎊╱美元 １﹒２８８３ １﹒２８６８ １﹒２８７２

美元╱瑞郎 ０﹒９９４７ ０﹒９９３６ ０﹒９９４０

美元╱港元 ７﹒８３０３ ７﹒８２２０ ７﹒８２６０



《美元走勢》美國感恩節美股及債市休市。傳媒引述消息指，美聯儲官員透露，局方最快於

２０１９年春季暫停加息。倘若，美國息口於明年見頂，勢將影響美元走勢。最新利率期貨資料

顯示，聯儲局於下月加息後，明年較大機會再加息一至兩次，就達到中性目標水平。技術走勢上

，美匯指數不宜失守９５﹒５０，否則升勢可能逆轉。美元後市走勢會視乎聯儲局的加息步伐，

以及投資者的避險需求。



英國和歐盟達成歐脫協定的共同宣言，為「脫歐」後的雙邊關係達成共識，英國首相文翠珊

形容敲定的政治宣言，對英國及歐盟都是好協議，一方面，英國可收回邊界控制權，令英國可以

制定自己的法律，並由法院裁決，她有信心能夠爭取到國會的支持。受消息支持，英鎊昨日

（２２日）急升逾１％。英鎊兌美元短線曾反彈至１﹒２９水平，英國國內的反對勢力可能阻止

議案通過，令英國「脫歐」仍有變數。建議短線投資者於１﹒２９趁高沽出英鎊，目標１﹒２８

，以１﹒２９５０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４５０ １﹒１３２０ １﹒１５００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９００ １﹒２７５０ １﹒２９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

