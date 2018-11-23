《品中資－羅國森》搭主席順風車低吸吉利（００１７５）

《品中資》我曾經提過，這幾年我跟汽車股是無緣的，甚至是「搭錯車」，因為早年我揀了

東風集團（００４８９），後來換了長城汽車（０２３３３），兩者都是時機不對！

到今年揀了吉利汽車（００１７５）（下稱吉利），到目前為止，雖然她不是最差的一隻汽

車股，但股價表現也令人失望。以昨日（２２日）收市價１５﹒４４元計，年初至今，股價已大

幅回落了四成三。

但近期有一事令我再對吉利產生興趣，那就是該公司主席李書福，在上月底連續３日買入吉

利的股票掛勾票據，即是坊間所說，跟投資銀行對賭自己公司股價的行為。

明顯地，李書福買入的，是看好吉利股價的票據。但所謂的看好，只是審慎看好；意思是，

只要吉利不下跌，李書福就可以收「高息」，但如果吉利跌穿某一個水平，就要接貨。



＊主席１４元要接吉利＊



那麼，到底李書福在哪一個水平要接吉利呢？原來平均來說是１４元左右，消息曝光之後，

吉利股價明顯造好，曾經回升上１７元左右水平，但其後又回落，昨日（２２日）收報

１５﹒４４元，仍高於接貨價。

一般來說，上市公司的大股東和管理層都很清楚公司的經營情況，他們願意以某個價錢「接

貨」，也是頗有參考價值的。因此，我又翻看吉利今年以來的經營情況。

綜合來說，吉利截至上半年的業績表現其實不差，股價也是在今年６月之後才顯著回落（去

年底是２７﹒１元，到年中仍有２５元左右）；而事實上，內地汽車市場也是在年中之後才開始

放緩。

除了經濟受到貿易戰的影響放緩，令到汽車市場收縮之外，中國開放汽車市場，逐步撤銷外

資車企持股比例限制，以及下調進口車關稅等，都會加劇內地汽車市場的競爭，當中尤以吉利為

首的自主品牌車企，未來的挑戰將會更大。但我對吉利有信心，因為吉利的管理層有一套完善的

發展計劃和策略。吉利於２０１０年開始轉型，由生產３－４萬元（人民幣．下同）一輛的低檔

轎車，轉型至生產６萬元以上的中檔轎車，加上產品質素改善，令到銷量大幅大升，後來又調整

產品結構，推出內地最受歡迎的ＳＵＶ車種，令到生意節節上升。

另外，吉利收購歐洲富豪汽車（主要是她的技術和市場），以及全球第二大的自動變速器公

司ＤＳＩ，也是吉利的轉捩點。這兩宗收購令到吉利的實力和規模，上了一個新台階，也令她成

為極少數發動機、變速器均能自產自給的民營汽車企業。

另外，在２０１５年底，吉利也宣布了她的新能源汽車策略「藍色吉利行動」，以迎接未來

汽車行業的翻天變化。



＊細分市場滿足不同檔次需求＊



到了今年，吉利的策略是開始「深耕細作」，將市場細分，並生產不同型號和檔次的汽實，

以滿足不同客戶的需求。

繼去年售出１２４﹒７萬輛汽車之後，吉利今年的目標是１５８萬輛。到１０月份為止，今

年累計的銷量為１２６﹒５８萬輛。單計１０月份，銷量只有１２﹒８９萬輛，按年增長３％，

按月增長４％，是今年以來增速最慢的一個月。即是說，未來兩個月，吉利每個月要售出１５萬

輛汽車以上，才能達到今年的預算目標。

以下半年的汽車市道來說，這個目標是有一定難度的，但也不是沒可能。我對吉利管理層是

有信心的。

吉利股價大幅回落之後，現時的２０１８年預測市盈率只有８﹒８倍左右，雖然不是最便宜

的一隻汽車股（其他幾隻主要汽車股的預測市盈率只有４－７倍之間），但已經是吉利近年最低

的一個估值了。因此，我會在１５元左右水平再吸吉利，作中長線投資。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

