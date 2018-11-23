《神州縱橫－凌昆》中國科技發展初見成效

《神州縱橫》之前習近平視察廣東，高度重視高科發展，而中國去年對科研開發活動

（Ｒ＆Ｄ）投入又創新高，上升１２﹒３％至１７６０億元，而投入對ＧＤＰ的比例達到

２﹒１３％新高，比上年再增０﹒０２個百分點。投入增加也帶來了重要成果，科技實力提高令

中國產業發展有了更堅實基礎。美國對此深感威脅便殊非意外，由此挑起的貿易戰衍生了巨大地

緣政經戰略意義。



＊中國科研投入持續急升＊



中國已是科研投資大國，早於２０１３年便佔據美國之後的次序，支出相當於美國四成，到

去年估計已達六成，且從增量看２０１６年中國增支已為發達國集團（ＯＣＥＤ）總和。值得注

意的還有結構性優化，一是企業支出佔絕大部分，去年近７９％，政府機構及高校分別佔９％及

１０％。二是已更多投入於基礎研究，去年升１８﹒５％佔比５﹒５％。市場（包括海外）集資

也十分活躍：今年頭三季中國初創企業在美國上市者有２３家，集資升４﹒９倍至７３億美元而

遠超美國企業。頭三季中國企業全球ＩＰＯ集資５２０億美元，佔總量３５﹒５％，而美國企業

只升２５％佔２０﹒３％，增幅及佔比均遠落後於中國，全國１０大上市交易中有５個來自中國

。中國企業市場集資活躍自有利於科研投入及相關的產業發展，也反映了中國經濟擴張及升級轉

型動力充沛。在這情況下中國出現大量科研成果，而相關高科產業蓬勃發展便殊不為奇。



＊中國要應對美國追趕＊



美國對此自難免耿耿於懷，並妄圖出手攔阻，貿易戰便主要是針對「中國製造２０２５」計

劃的產業，在談判中美方更曾要求中國停止實施該計劃。在１０月５日美國國防部又發表了軍工

發展報告，列出近３００個技術及產能弱項，要高度依賴外國包括中國供給。報告還提出了多項

改進措施，其大方向主要是重訂工業發展策略，政府直接投資和改善配套領域如相關規章及科技

教育等。在關於貿易戰的議論中還揭露了美國民用工業的不足，如抗生素很大程度依賴由中國進

口。鋰電池供給則依賴外資或外國技術在美生產，美國自主品牌的只有一家，產能也只有０﹒２

ＧＭｈ，而一家中企在德國設廠的產能達１４ＧＭｈ。顯然中國無論在民用或軍工方面都發展了

一些技術及產能優勢，令美國要著力追趕。相反國內一些權威性評論卻只知揭短並加以誇大，如

有官媒列出中國本能掌控的３５項技術以證明落後。實際上以一個後進國來說３５項是小數，反

顯示其發展神速，且３５項亦非全為美國掌握，並不反映中美能力對比。但中國也應如美國報告

查找不足，列出不足項目並部署科研投入以求突破對外依賴。何況當美國要追趕時中國便更要小

心了。《資深評論員 凌昆》

