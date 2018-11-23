《精心傑作－溫傑》市場靜待「習特會」，小米業績優於預期

《精心傑作》雖然美股在本周連遭重創，港股近日表現卻相對「硬淨」。在隔夜美股急挫過

後，港股卻能獨善其身。恆指於周三（２１日）低開後轉跌為升，周四更成功重上２６０００關

口。現時不論外圍及港股都缺乏市場焦點，令市場容易受個別壞消息影響，隨後變得平靜及窄幅

上落。雖然港股在外圍慘淡情況下連升兩日，但港股成交量偏少，反映大部分投資者仍在觀望，

靜待月底舉行的Ｇ２０集團峰會及連帶的「習特會」。近日手機股巨無霸小米放榜，業績與前景

皆有亮點。



小米集團（０１８１０）主要包括三項業務，包括智能手機、ＩｏＴ與生活消費產品，以及

互聯網服務。以第三季計，三者分別佔總收入６８﹒８％、２１﹒３％及９﹒３％。集團剛公布

第三季業績，數據優於市場預期：收入約５０８﹒４６億元人民幣，按年增長４９﹒１％（當中

，國際業務收入按年增長１１２﹒７％至２２３億元人民幣，佔總收入的４３﹒９％）；毛利約

６５﹒７８億元人民幣，按年漲幅為２６﹒４％。而非國際財務報告準則計量的經調整利潤，則

按年升１７﹒３％（與第二季比較，增幅更達３６﹒３％），至２８﹒８５億元人民幣。



＊三項業務前景均具憧憬＊



仔細分析業務，根據Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ的資料顯示，小米第三季在全球手機市場創

下單季出貨新高，達３５７０萬台，按年增長２５％，成為全球增長最快的手機生產商之一。其

中，集團於印度市場取得佳績，根據Ｃａｎａｌｙｓ的資料，集團於第三季在印度的出貨量達

１２００萬部，按年增長超過３０％，連續第四季度獲得第一位，進一步鞏固領先地位。



另外，集團於１１月１９日發出公告，表示與美圖公司（０１３５７）簽訂戰略合作框架協

定，小米將取得日後美圖品牌的全球獨家授權（美圖Ｖ７型號除外），以及部分技術和域名的全

球授權，進一步強化其手機業務。事實上，這次合作可望帶來協同效應，對美圖而言，小米領先

的硬體、軟體、ＡＩ研發及互聯網營運經驗，加上強大的供應鏈，以及成熟的零售管道，有望推

動其手機銷售快速增長。與此同時，美圖的品牌也能幫助小米打入廣大的女性市場，令集團手機

的銷售對象更趨多元化。



其他業務方面，ＩｏＴ及生活消費產品部分收入增長非常迅速，按年增長８９﹒８％至

１０８億元人民幣，熱賣產品包括智能電視及筆記本電腦等。而小米手環、米家電動滑板車及

ＶＲ一體機等為代表的生態鏈產品業務亦保持穩健增長。最後，互聯網服務部分收入亦錄得顯著

增長，第三季收入按年增幅為８５﹒５％至４７億元人民幣。當中主要受惠智能手機銷量增加及

用戶使用增加，ＭＩＵＩ（小米的作業系統）每月活躍使用者由２０１７年９月的１﹒５６億人

增長４３﹒４％至２０１８年９月的２﹒２４億人。



＊待市況回穩，股價有力向上＊



展望未來，小米的「鐵人三項」發展模式（指硬體、互聯網服務和新零售），將有望帶動業

績持續增長。我們分別上調１８－２０年非國際財務報告準則計算的淨利潤３％╱５％╱９％至

９２╱１３３╱２０５億元人民幣。預期ＩｏＴ及互聯網兩大業務增長動力充足，有望抵銷手機

業務的盈利壓力，帶動整體業績維持快速增長。建議進取投資者可於１５元以下水平分注買入，

待全球科技股回穩，中長線首個目標看１７﹒４元。基於估計短線科技股走勢仍將反覆，建議將

止蝕位調整至買入價下跌１５％，避免因短線波動而沽出。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

