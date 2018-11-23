《真知灼見－溫灼培》意大利問題非短期內能解決

《真知灼見》昨晚（２２日）是美國感恩節假期，在缺乏美國投資者的參與下，環球金融市

場也變得相對淡靜。焦點繼續放在歐洲身上，歐盟於本周三（２１日）正式向意大利發出通告，

表示其２０１９年財赤預算案違反了歐盟規定，要求意大利盡快修改。不過，於周四晚，意大利

副首相很快已作出回應，指其政府不會讓步改變其２０１９年財赤預算案。據了解，歐盟委員會

暫時不能即時對意大利作出懲罰，還有數個步驟必須跟隨。首先，歐盟委員會要先聽取歐盟成員

國內所有正副財長意見，這可能需時兩星期。當搜集了各人的意見後，即大約到了１２月份，歐

盟委員會將會制定出一份削赤意見書，並待明年１月份的歐盟大會上簽署並落實。一旦落實，意

大利則必須在３至６個月的期限內完成這份意見書提出的要求。假如過了期限意大利還未能修正

其財赤預算，歐盟才會對意大利採取懲罰。從上述的繁複步驟看來，似乎意大利的問題是不會一

時三刻能得以解決。回看意大利具指標性的１０年債息，情況未見太壞，昨晚收報

３﹒４３７％，較周二高位３﹒７１１％明顯回落。



＊英國「脫歐」問題更迫切＊



意大利問題雖不能解決，但料暫也不會對歐盟帶來衝擊，對歐元匯價料屬中性影響。相反，

建議關心歐元的投資者要留意下月在英國國會辯論的「脫歐」方案。據了解下月初，英國國會將

會就首相文翠珊的「脫歐」方案作出辯論。由於英國國會到１２月２０日便休會準備放聖誕及新

年年假，所以有關決定料會在１２月２０日前有結果。而據英國傳媒估計，英國國會就「脫歐」

方案作出的投票日期很可能是１２月１０日。英國是歐盟內第二大國，如無秩序「脫歐」相信歐

盟也難承受衝擊。所以關心歐元投資者，重點應放在英國「脫歐」問題上，意大利的問題反而是

次要。當然，另邊廂我們也不能忽略聯儲局的貨幣政策變化。近期多了聲音指向聯儲局或會放慢

加息步伐，如屬實，這則可為歐元匯價帶來支持。現階段，料歐元只繼續於１﹒１４美元上落。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

