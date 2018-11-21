《股林淘金－林家亨》美股再大跌可低撈，昆能長遠受惠「煤改氣」

《股林淘金》美股昨天（２０日）繼續受到中美貿易關係前景不明朗，和企業盈利前景遜於

之前憧憬影響，令美股遭受拋售壓力。繼之前百貨店ＳＥＡＲ技術性破產，Ｍａｃｙ股價大跌之

後，另一零售商Ｔａｒｇｅｔ股價昨日再跌十個百分點，反映美國消費市場前景不樂觀，資金流

入債市，令長、中、短債債息下跌。預計今日（２１日）港股早段會跟隨美股跌幅，但由於美息

率下跌，港股今天表現一定優於美股。假若恆指在早段跌幅超過３００點以上，應該可以趁低位

開始撈貨。估計今天油股跌幅較大，部分地產股，或藍籌股若有較大跌幅，如

友邦保險（０１２９９）等等跌幅過大，都可以撈貨。預計今日下午時間，恆指跌幅應不會超過

３００多點。由於昨天蘋果股價跌幅接近五個百分點，其供應商瑞聲科技（０２０１８）股價假

若跌幅不大，不應該撈底。



＊油價雖下跌天然氣需求仍壯大＊



國際油價今年經歷大升大跌，上半年因地緣政治和原油供應不足，帶動油價一路向好。下半

年產油國增產，國際油價於１０月開始了暴跌的行情，布蘭特原油期貨已回歸至年初的價格。油

市的暴跌並未影響天然氣價格，美國天然氣期貨仍一路上升。



近年國內為了治理空氣污染，正加緊淘汰火電廠，轉而使用天然氣和可再生能源。現時國內

即將進入寒冬，料進一步帶動天然氣的需求，利好天然氣企業。昆侖能源（００１３５）從事生

產及銷售天然氣、液化天然氣（ＬＮＧ）的加工，以及天然氣輸送相關業務。上半年收入增長

２１﹒８％至４９５﹒９億元人民幣，受惠天然氣銷售增加，純利上升２１﹒４％達３０﹒９億

元。



國家發改委上年發布《加快推進天然氣利用的意見》表示到２０２０年，天然氣在一次能源

消費結構中的佔比達到１０％左右。昆侖能源現時預測市盈率為１１﹒３倍，長遠受惠「煤改氣

」政策，未來業績料持續增長，投資者不妨待股價回落至９元附近作出吸納。



除此之外，中國石油化工（００３８６）也有生產天然氣業務，今年首三季天然氣產量增加

５﹒９％至７１３７﹒７億立方英尺，雖留意此股對國際油價較為敏感，但油價沽壓已逐步穩定

，投資者可於６﹒４元附近買入，憧憬油價反彈及天然氣需求上升。《香港股票分析師協會永遠

榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

