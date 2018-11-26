《牛熊志選－陳其志》反覆上試５０天線，候低吼騰訊購１５４９７

《牛熊志選》上周四（２２日）美國感恩節假期休市，周五晚亦只得半日市，港股缺乏方向

於２６０００點水平上落，周五（２３日）收市跌９２點，報２５９２７點，仍然穩守２０天線

，成交進一步縮減至５９５億元。市場正在留意下星期的Ｇ２０峰會或令指數出現突破，目前下

方支持在２５５００點附近，上方阻力在２６５００點附近。

恆指牛熊證資金流方面，截至周四前５個交易日計，好倉略佔上風，牛證累計淨流入

６０２２萬元，多於淨流入熊證的４５６４萬元。周四牛證重貨區集中於收回價２５０００點至

２５０９９點之間，過夜街貨相當於１７２９張期指合約；收回價２５４００至２５４９９之間

亦見不少牛證連日累積，街貨量相當於１１６４張期指合約。熊證則集中分布於收回價

２６４００點至２６６９９點之間，隔晚見明顯加倉，過夜街貨增至相當於２８９８張期指合約

。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２１﹒５％；國企指數３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒２個

波幅點至２３﹒４％。至於，３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升

１﹒３個波幅點至２１﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２６﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至３５﹒２％；中移動

（００９４１）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒３個波幅點至２４﹒３％；國壽（０２６２８）的引伸波幅持平於２６﹒８％；建行

（００９３９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２５﹒８％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升０﹒４個波幅點至２５﹒１％；中石油（００８５７）的引伸波幅微跌０﹒１個波幅點至

３１﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至３６％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至２７﹒９％。

個股方面，騰訊上周四好倉轉而淨流出４４３３萬元，淡倉則淨流入７７１２萬元，５個交

易日累計淡倉淨吸資近１﹒２８億，好倉淨流出約８，８７３萬元。技術上，騰訊股價近日於

１０天及２０天平均線附近回穩，連日支撐大市，現正反覆上試５０天線，或有機會扭轉偏弱的

技術形態，進一步上試３２０元附近。如看好騰訊，可留意中長期認購證１５４９７，行使價

３４０﹒２元，明年４月尾到期，實際槓桿約７﹒５倍；也可留意牛證５７５８３，收回價

２８０元，明年２月尾到期，槓桿約１８﹒７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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