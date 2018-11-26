《一周攻略－周進略》港股二萬五仍為支持，現階段未宜冒進

《一周攻略》外圍近日無甚即時大危機，大家要等的繼續等，Ｇ２０峰會的對話也好，英國

「脫歐」進程也好，總的來說，投資者都在靜觀其變，反正在１０月份的波動市，已經或多或少

反映，甚至額外超前反映。

換言之，如今只有明顯的事態變化，才能令人大幅改變原本看法和押注，繼而改變賠率和市

場動態。



＊隨機震盪，風險所在＊



當然，這對於港股股民來說，一點也不奇怪，習慣了上落市，上述消息只不過借來一用，偶

爾朝上，偶爾朝下，金融經濟學有所謂隨機震盪，便是不同新聞資訊，只要不是早知的，便有此

效，但方向難早預料，相反，若一皁已有預期，對資產價格的影響，便隨時日遞減，乃至於無，

故有消化一說。一旦最新事態發展與外界不符，便有較大的突破行情。

誠然，「脫歐」一事，近日頗有眉目，英鎊大上落，正是愈近揭盅，愈有波動，因為隨時突

然一個反高潮，大熱倒灶，以至臨門一腳失手，均是風險所在。同樣道理，貿易談判一事，亦是

風險所在。



＊科網估值下調，收水實為遠因＊



然而，以上這些新聞資訊對投資者的影響，其實比不上一直發展中的更大趨勢，例如各地央

行在金融海嘯後的應變。當日非常時期非常手段，今日逐漸復常，１０年後才真的明示方向和力

度回復正常，可非小事。

影響所及，就以科網估值大幅下調，便是由資金汜濫，由避險轉逐利，有想像空間便可，改

為如今收縮慷慨程度，下調幅度非輕，而所謂部分著名品牌業績銷情未如理想，只是觸發點而已

。以此觀之，影響正逐漸浮現，小心之前愈熱炒，如今愈高危。

恆指走勢方面，仍是以二萬五為支持，第四季大波動未完，持盈保泰，未宜冒進。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

