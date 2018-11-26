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即市新聞

26/11/2018 08:11

《一周攻略－周進略》港股二萬五仍為支持，現階段未宜冒進

　　《一周攻略》外圍近日無甚即時大危機，大家要等的繼續等，Ｇ２０峰會的對話也好，英國
「脫歐」進程也好，總的來說，投資者都在靜觀其變，反正在１０月份的波動市，已經或多或少
反映，甚至額外超前反映。
　　換言之，如今只有明顯的事態變化，才能令人大幅改變原本看法和押注，繼而改變賠率和市
場動態。
　
＊隨機震盪，風險所在＊
　
　　當然，這對於港股股民來說，一點也不奇怪，習慣了上落市，上述消息只不過借來一用，偶
爾朝上，偶爾朝下，金融經濟學有所謂隨機震盪，便是不同新聞資訊，只要不是早知的，便有此
效，但方向難早預料，相反，若一皁已有預期，對資產價格的影響，便隨時日遞減，乃至於無，
故有消化一說。一旦最新事態發展與外界不符，便有較大的突破行情。
　　誠然，「脫歐」一事，近日頗有眉目，英鎊大上落，正是愈近揭盅，愈有波動，因為隨時突
然一個反高潮，大熱倒灶，以至臨門一腳失手，均是風險所在。同樣道理，貿易談判一事，亦是
風險所在。
　
＊科網估值下調，收水實為遠因＊
　
　　然而，以上這些新聞資訊對投資者的影響，其實比不上一直發展中的更大趨勢，例如各地央
行在金融海嘯後的應變。當日非常時期非常手段，今日逐漸復常，１０年後才真的明示方向和力
度回復正常，可非小事。
　　影響所及，就以科網估值大幅下調，便是由資金汜濫，由避險轉逐利，有想像空間便可，改
為如今收縮慷慨程度，下調幅度非輕，而所謂部分著名品牌業績銷情未如理想，只是觸發點而已
。以此觀之，影響正逐漸浮現，小心之前愈熱炒，如今愈高危。
　　恆指走勢方面，仍是以二萬五為支持，第四季大波動未完，持盈保泰，未宜冒進。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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