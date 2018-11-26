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即市新聞

26/11/2018 17:11

《台股攻略－馮偉明》台股今日大漲近百點

　　《台股攻略》台股今日升９８﹒０６點，收９７６５﹒３６點，成交值為新台幣
８８３﹒０８億元。
　　市場似乎不太看好１１月「川習會」的結果，全球股市近日表現偏弱。台灣上周末（２４日
）舉行九合一大選，國民黨佔優，市場看好兩岸關係有望改善，資產、營建及觀光等個股大漲，
台股指數今日升近百點。台積電升２％，收新台幣２２３元。鴻海升１﹒４３％，收新台幣７１
元。大立光升４﹒２％，收新台幣３４５０元。聯發科升２﹒７％，收新台幣２２８元。台達電
升１﹒６７％，收新台幣１２２元。可成升２﹒７％，收新台幣２４７﹒５元。九合一大選後，
高雄建設及觀光概念股華園、中石化、京城、華榮等今日較為強勢。被動元件股方面，國巨升
２﹒５％、收新台幣３２７元，華新科升３％、收新台幣１６７元。金控股方面，國泰金跌
０﹒８％、收新台幣４９﹒５５元，富邦金跌０﹒４％、收新台幣４９﹒９元，中信金升
０﹒７％、收新台幣２０﹒６５元。
　　台股自１１月以來受美國期中選舉、市場觀望Ｇ２０會議及意大利預算案等事件影響，整體
相對受壓，但隨著造成市場波動的事件落幕，市場靜待本周「川習會」的結果，料將是短期影響
台股的主要因素。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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