《台股攻略－馮偉明》台股今日大漲近百點

《台股攻略》台股今日升９８﹒０６點，收９７６５﹒３６點，成交值為新台幣

８８３﹒０８億元。

市場似乎不太看好１１月「川習會」的結果，全球股市近日表現偏弱。台灣上周末（２４日

）舉行九合一大選，國民黨佔優，市場看好兩岸關係有望改善，資產、營建及觀光等個股大漲，

台股指數今日升近百點。台積電升２％，收新台幣２２３元。鴻海升１﹒４３％，收新台幣７１

元。大立光升４﹒２％，收新台幣３４５０元。聯發科升２﹒７％，收新台幣２２８元。台達電

升１﹒６７％，收新台幣１２２元。可成升２﹒７％，收新台幣２４７﹒５元。九合一大選後，

高雄建設及觀光概念股華園、中石化、京城、華榮等今日較為強勢。被動元件股方面，國巨升

２﹒５％、收新台幣３２７元，華新科升３％、收新台幣１６７元。金控股方面，國泰金跌

０﹒８％、收新台幣４９﹒５５元，富邦金跌０﹒４％、收新台幣４９﹒９元，中信金升

０﹒７％、收新台幣２０﹒６５元。

台股自１１月以來受美國期中選舉、市場觀望Ｇ２０會議及意大利預算案等事件影響，整體

相對受壓，但隨著造成市場波動的事件落幕，市場靜待本周「川習會」的結果，料將是短期影響

台股的主要因素。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

