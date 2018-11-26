《談國論企－黎偉成》習特會似難望達互惠互利貿協

《談國論企》中國國家主席習近平於２０１８年１１月３０日至１２月１日出席２０國集團

Ｇ２０領導人第１３次峰會期間，其中一個主要活動是與特朗普舉行的中美峰會，難有寄望，乃

因後者（１）以「美國優先」為主導維護沙特阿拉伯王儲涉嫌指令駐土耳其大使館殺害記者，和

（２）在感恩節妄自尊大之言，很難想像到此廝願意共同存異甚至互惠互利的經貿協議。估計美

方仍會處處為難中方，爭議和貿戰也許不斷升級，對兩國和全世界當屬壞事，亟望此況不會出現

，卻又對此有足夠的心理準備。習近平會前會後外交頻，又是佳象。



＊習近平會議前後外交頻仍顯中國受重視＊



相信美國對華的貿易戰暫難有解決或稍為緩和之道，因由有好幾個重點：（一）此為特朗普

主動挑起貿戰，和刻意的不斷升級，更居然把由兩國主管經貿最高級別官員所簽的貿易《聯合聲

明》一意否認，使雙方的貿談顯然毫無意義，也就是習、特此番之會由本應是抓「大政策」和

「大方向」層面的峰會，「降格」成為領導人級別的「工作會議」之因。金融市場對峰會的預期

，相當現實，實際的情況是紐約市道瓊斯指數出現四連跌累計１１２７﹒２７點，華爾街中人有

說此為隨上海及深圳股市憂習特會難達協議之跌而跌。由是可見，中、美投資者對中美峰會期望

不高，我甚至相信特朗普繼續全方位的處處針對和打擊中國。

（二）對特朗普對華惡策不改或「稍一讓步」之見，乃其堅持一貫妄自尊大劣思，此言可印

證於（Ａ）此廝於近日即使「改變口風」，說甚麼「峰會有機會達成協議」的同時，卻又強調「

中國要有改變才成」和「中國對美國貿易實在「太不公平」了」，保持強加於人式的「要求」

，而這又正正是其力阻中美貿戰和即使達成協議又反悔之劣根。

另一個充分顯出特朗普妄自尊大劣象，為（Ｂ）對幾乎千夫所指的沙特阿拉伯王儲穆罕默德

涉嫌下令在駐土耳其大使館殺害記者一事，特朗普居然出人意表地不僅表示不會制裁沙特，更強

調仍是美國戰略夥伴，繼續售武予沙特「以免中俄乘機得益」，狼子之心盡現和讓沙特出口油產

；而沙特更隨即透露會改變產油政策，使國際油價如特朗普所願的進一步回落，又是一幕《投桃

報李》之笑劇。特朗普既在國際事務上明目張膽的以兩重標準惡行行素，更在沙特記者被殺事件

上踐踏人的道德底線。

還有（Ｃ）在感恩節答記者問時，特朗普居然「最感恩自己」的說「自己為這個國家帶來巨

大改變」、「現在這個國家比我上任時強大多了，強大得你不會相信」，可見其死性不會改之餘

，更有不斷惡化之劣趨勢。

同樣重要者，為（三）美國民主黨重掌眾議院控制權，看來會有頗不少方面作出原本應有的

制衡，使特朗普不易為所卻為，但牽制和反中國，又是與共和黨之共同「黨性」，此可於前美國

總統民主黨人奧巴馬之「重返亞洲」便見一斑。



＊續防特朗普妄自尊大仇華壓華劣思＊



至於中國，當然亦充分了解和掌握到特朗普之「瘋情」，故習近平赴阿根廷有十分活躍的外

交活動，最重要的當然是（Ｉ）出席２０國集團領導人第１３次會議，而外交部部長助理張軍在

１１月２３日的中外媒體吹風會上，會發出反對保護主義、支持多邊貿易體制的明確信號，推動

國際社會一道建設開放型世界經濟等重點信息。我看特朗普肯定不是善男信女，自各表述之時，

可能（ｉ）不出席而去「參觀」或「訪問」，讓「副手」在座，和（ｉｉ）有很大機會阻力

Ｇ２０的《聯合聲明》不把「反對保護主義」寫上去，會否又沒有會後《聲明》？難以估量也。

（ＩＩ）習近平更在Ｇ２０前後進行一連串的外交活動，特別是在（１）會議前的１１月２７日

至２９日對西班牙進行國事訪問，（２）在會議期間出席金磚國家領導人非正式會晤，而（３）

在會議之後的１２月２日至３日對阿根廷、巴拿馬進行國事訪問，１２月４日至５日對葡萄牙進

行國事訪問。特朗普要「圍堵」甚至「封殺」中國，可以嗎？

紐約及上海股市之跌的其中重大因由，乃續憂特朗普對華完完全全不友善甚至惡意地掀貿戰

，和淡看習特會。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

