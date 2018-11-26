《外匯達仁－盧楚仁》特朗普打壓油價的三大原因

《外匯達仁》特朗普年初為了中期選舉，繼而發動中美貿易戰，一方面藉此收買民心來拉攏

選票，二方面亦可藉此打壓中國經濟增長，來達致他所謂的美國優先政策。期油價格未暴跌之前

，其實特朗普已三番四次高調打壓油價高企，甚至指控油組黑箱作業來抬高油價。另外，美國共

和黨和美國油企有著千絲萬縷的關係，作為共和黨的特朗普，為何要重拳打壓油價呢？



歸根到底，無非就是想在２０１９年有一張亮麗的經濟成績表，讓他在２０２０年可以競逐

連任，而且這張經濟成績表，其中一個環節就是要低油價來配合，原因有三個：



第一，油價下跌可以直接令到美國通脹放緩，一方面既可紓解民生，令美國車主們可以省下

一大筆入油錢；二方面亦可以令生產成本降低，令廠家和企業都可以減輕成本以刺激經濟。

第二，當油價下跌紓緩通脹之際，亦可驅使聯儲局減慢加息步伐，一方面可令美國經濟保持

增長；二方面亦可以紓緩最近美股的下跌壓力。

第三，亦是重點所在，過去特朗普也曾批評聯儲局不斷加息，其中一個原因，就是加息後帶

來美元強勢，其實特朗普過去亦多次批評美元強勢，所以一旦聯儲局暫停加息的話，估計可以對

美元帶來負面影響繼而下跌。



在特朗普眼中，其中一個可以令美國貨增加出口的就是弱美元，如美元成功轉弱的話，他便

會覺得對２０１９年的美國經濟有利。如今油價已大跌，聯儲局亦開始放鴿，剩下的美元強勢，

我相信特朗普未來會重點打擊。當然，美元走勢轉弱的基本因素已相當足夠，就算特朗普不再高

調打擊，我估計美元也會走弱。



在本周來說，金融市場重點絕對會放在中美元首在阿根廷會面，絕對不排除在會面前可能會

有些好消息公布，若屬實的話，短線已對美元起利淡作用。在技術分析而言，美匯指數下方的

９５﹒６７８是一大支持位及分水嶺，只要向下成功突破，估計後市便可全面轉弱。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

