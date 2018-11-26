《美元走勢－羅明立》加息步伐左右美元後市，英鎊未急彈短線可沽

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒３５ １１２﹒８７ １１３﹒３２

歐元╱美元 １﹒１３６２ １﹒１３３４ １﹒１３４１

英鎊╱美元 １﹒２８３９ １﹒２７９５ １﹒２８３３

美元╱瑞郎 ０﹒９９８４ ０﹒９９６４ ０﹒９９７３

美元╱港元 ７﹒８２４１ ７﹒８２０８ ７﹒８２３３



《美元走勢》本周五（３０日）及六（１２月１日）將會舉行二十國集團（Ｇ２０）峰會，

投資者關注中美全面衝突會否於兩國領導人會面後有轉機。另外，本周二（２７日）及周四

（２９日），美聯儲副主席及主席將會分別發表講話，目前市場流傳聯儲局將於１２月加息一次

，最早於明年春季暫停加息。倘若，美聯儲停止加息步伐，將會影響美元後市走勢。

暫時美匯指數處於好淡爭持，倘若向上突破９８水準，後市很大機會反復挑戰１００水準；

反之，倘若失守９５﹒６０水準，則可能會下試９４水準。

剛舉行的歐盟峰會上，歐盟各國領袖用少於１小時便通過了英國首相文翠珊的脫歐方案，目

前只待英國國會通過，就能令英國有序脫歐。不過，英國國內反對聲音仍然強烈，分析預計英國

國會將於１２月初表決方案，而決議將會左右英鎊的走勢。

英鎊兌美元未見顯著反彈，英國國內通脹有升溫跡象，不過未來「脫歐」情況及美元走勢將

會主導英鎊走勢，建議短線投資者可以於１﹒２８２０沽出英鎊，目標１﹒２７２０，以

１﹒２８７０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３８０ １﹒１２５０ １﹒１４３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９００ １﹒２７５０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

