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即市新聞

26/11/2018 16:53

《美元走勢－羅明立》加息步伐左右美元後市，英鎊未急彈短線可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒３５　　　１１２﹒８７　　　１１３﹒３２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３６２　　　１﹒１３３４　　　１﹒１３４１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８３９　　　１﹒２７９５　　　１﹒２８３３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９８４　　　０﹒９９６４　　　０﹒９９７３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２４１　　　７﹒８２０８　　　７﹒８２３３

　　《美元走勢》本周五（３０日）及六（１２月１日）將會舉行二十國集團（Ｇ２０）峰會，
投資者關注中美全面衝突會否於兩國領導人會面後有轉機。另外，本周二（２７日）及周四
（２９日），美聯儲副主席及主席將會分別發表講話，目前市場流傳聯儲局將於１２月加息一次
，最早於明年春季暫停加息。倘若，美聯儲停止加息步伐，將會影響美元後市走勢。
　　暫時美匯指數處於好淡爭持，倘若向上突破９８水準，後市很大機會反復挑戰１００水準；
反之，倘若失守９５﹒６０水準，則可能會下試９４水準。
　　剛舉行的歐盟峰會上，歐盟各國領袖用少於１小時便通過了英國首相文翠珊的脫歐方案，目
前只待英國國會通過，就能令英國有序脫歐。不過，英國國內反對聲音仍然強烈，分析預計英國
國會將於１２月初表決方案，而決議將會左右英鎊的走勢。
　　英鎊兌美元未見顯著反彈，英國國內通脹有升溫跡象，不過未來「脫歐」情況及美元走勢將
會主導英鎊走勢，建議短線投資者可以於１﹒２８２０沽出英鎊，目標１﹒２７２０，以
１﹒２８７０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１３８０　　　１﹒１２５０　　　１﹒１４３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒２７５０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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