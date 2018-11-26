《真知灼見－溫灼培》美匯來年方向還看英國

《真知灼見》若果英國國會通過首相文翠珊的「脫歐」方案，英鎊固然可以有較大升幅，相

信也會是美元開始由強轉弱的一個拐點。

聯儲局副局長上周公言為明年美國加息預期降溫，美股又明顯進入了調整周期，令市場更加

相信美國加息周期快見頂。有關想法阻止了美匯指數上破９８指數點。但在意大利財赤與歐盟間

之爭抝及英國「脫歐」等兩大不穩定因素尚未見解決前，料投資者仍不會輕易放棄美元。使美元

雖不升但仍能保持整體強勢。



＊英脫歐方案若獲國會通過，歐元轉勢美元走弱＊



英國國會很大機會將於１２月中旬投票決定是否通過文翠珊的「脫歐」方案。若方案不被通

過，擔心英國無序「脫歐」下同會對歐元區經濟帶來衝擊，屆時料資金會大舉投向美元使美匯有

機會挑戰甚至上破９８指數點阻力。相反，如「脫歐」方案獲通過，解決了一個長期困擾歐元的

重大政治包袱，不排除歐元或將全面轉勢。當歐元變強也就意味美元轉弱。



＊中美會暫作休戰，中港股市及澳紐元料有支持＊



對於本周五（３０日）的中美元首會面後，筆者估計中美會暫作休戰，即美國既不加大中國

貿易關稅，但現存的關稅也不會降低，維持現時局面。為何會有這樣估計呢？主要是相信特朗普

政府也明白短時間內很難要求美國企業把生產線全撤離中國，如現階段大舉加關稅，只會兩敗俱

傷。不過，美國政府仍要維持對中國在貿易上給予壓力，目的是要警告這些在中國建廠的美企，

或有意出口到美國的外國出口商，要求他們盡快撤離中國。待一天這些生產線大部份離開了中國

，料特朗普政府才會進一步對中國加徵關稅，以對中國經濟加強制肘。如上述預測正確，假使本

周五中美元首會面後，中美真的暫作休戰，料多少可紓減市場對美國明年初會進一步加大中國關

稅憂慮，料這短暫可為中港股市以至澳元及新西蘭元匯價帶來某程度上支持。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

