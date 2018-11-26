《與聯共策－鄒建雄》脫歐協議能否令英國走出僵局？

《與聯共策》英國脫歐原本是錯綜複雜且具爭議性的議題，如今隨著脫歐期限將至，情勢只

會更加嚴峻。聯博認為英國脫歐會出現三種情境。一是英國先與歐盟達成能夠順利過渡到未來貿

易關係的協議，二是在沒有任何協議的情況下，全面脫離歐盟。當然還有一個可能性是，經過這

兩年的爭議與紛擾後，英國決定不脫歐。然而，聯博認為，有協議的「軟脫歐」仍是目前最有可

能的結果。

針對這三種情境將帶來的影響，聯博分析如下：



＊情境一︰達成協議後的脫歐＊



假設英國與歐盟達成脫歐協議，則明年３月後將進入過渡期，在這段期間內，英國與歐盟的

貿易關係將維持不變，但最終發展仍存在高度不確定性。也就是說，英國經濟的短期威脅可望緩

解，但整體情境仍與現在大致相同。

在這種情境下，英鎊可望受惠脫歐風險降低而升值，對英國經濟起了小幅支持作用。然而，

英國未來與歐盟的貿易關係卻依然存在高度不確定性，因此聯博對正面影響的顯著程度存疑。



＊情境二︰無協議的脫歐＊



倘若英國「硬脫歐」，對英國經濟將造成重大衝擊，甚至可能陷入衰退。如果英磅繼續貶值

，甚至貶值至與美元相等，英倫銀行將可能降息並重啟量化寬鬆。而這種結局可能會導致英國政

府改組，在追求極左派政策的工黨主政下，英鎊與英國國債市場可能因此進入調整期。

然而，無協議脫歐的不利消息不僅於此。英國與歐洲各國的金融關係密切，倫敦亦扮演歐洲

金融中心的角色，一旦無協議脫歐，對歐洲其他國家亦有一定的影響。更何況，歐洲經濟增長力

道已經放緩，且市場已開始對意大利的償債能力存疑。聯博認為，英國「硬脫歐」可能會引發第

二階段的歐債危機，甚至衝擊全球市場。

在此背景下，國會通過協議草案似乎勢在必行，但問題是，文翠珊的草案幾乎無人認同。追

根究底，政府的脫歐策略彷彿一場政治賭博，協議草案能否在國會闖關成功，取決於有多少議員

能夠意識到後果，無論對協議條款再不滿意，有協議脫歐的衝擊都會比無協議脫歐還小。



＊情境三︰留在歐盟＊



然而，還有第三種可能，就是英國決定不脫歐。這樣的結果對英國經濟的短期前景最為正面

，但機率如何？不脫歐，代表英國必須進行第二次公投，推翻２０１６年的決定，而歐盟也必須

把脫歐期限延到３月２９日以後，因為英國在原定期限之前已無時間舉辦公投。考慮這些限制，

選擇不脫歐恐怕有難度，機率也相對低，但目前已逐漸有議員與民眾支持留在歐盟。

然而，情勢可能還會有變數。事實上。當年在公投支持脫歐的英國民眾，並未預期到無協議

脫歐的情境，這也不是英國和歐盟所樂見的結果。或許就跟幾年前的希臘一樣，英國國會或會等

到緊要關頭臨頭才會果斷決策，以避免最差的狀況發生。在塵埃落定以前，聯博認為，波動程度

將會升高，投資者宜造好準備。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

