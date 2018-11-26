《保障全方位－左偉豪》糖尿三高適時管理

《保障全方位》隨著現代人飲食和生活習慣的改變，加上環境污染及遺傳等因素影響下，確

診癌症的個案日益俱增。根據香港癌症資料中心最新癌症統計數字，２０１６年本港新確診癌症

共有３１４６８宗，創記錄新高，其中大腸癌連續第四年成為本港最多人患的癌症，其次是肺癌

和乳癌，而肺癌的死亡率則高達２６﹒６％，名列「癌症殺手」之榜首。

除了癌症令人聞之色變，我們也不要忽略一些看似「殺傷力」較低的慢性疾病，例如糖尿病

及三高（高血壓、高膽固醇、高ＢＭＩ），其實同樣也暗藏殺機。以糖尿病為例，早在２０１６

年已被衛生署列為本港男性及女性的十大致命疾病，嚴重糖尿病可引發多種急性或慢性併發症出

現，患者患中風、心臟病、腎衰竭及截肢風險也比常人高，嚴重威脅我們的健康及生命。



＊防範未然減低惡化風險＊



根據市場一般做法，確診患上２型糖尿病的人士，有機會被拒絕危疾保障的申請，或病症會

被列入不保事項，形成龐大保障缺口。現時市場上一些具前瞻性的保險公司，於核保指引上推出

革命性突破，將全方位的醫療保障擴大至都市病患者，包括２型糖尿病、哮喘和貧血，讓這些患

者有機會獲得保障。

此外，不論是危疾抑或是慢性疾病，很多時都是因為沒有明顯病徵，很多患者未能察覺而沒

有及時接受治療，以及改善不良生活習慣，直到出現併發症或惡化後才被診斷出來。然而，面對

疾病的突襲，我們不一定只可坐以待斃，而最佳的防禦及對抗策略，就是透過健康管理和定期身

體檢查防範於未然。因此，一些保險公司也陸續引入嶄新的健康管理增值服務，協助被保人更有

效率及更具效益地造好健康管理，例如針對糖尿及三高的額外增值服務，以減低糖尿病出現併發

症的機會。



＊提供個人化飲食運動方案＊



保障會向被保人提供健康管理計劃，包括身體檢查、體重、血壓、化驗、足部、眼部檢查及

風險評估，並將報告交予專業人員制定相應的跟進服務，例如由註冊營養師為被保人度身訂造飲

食餐單，以及由註冊健身教練提供體能訓練建議等。此外，被保人更有機會參與一系列關注健康

工作坊及線上研討會，從中學習更多有關糖尿病及三高健康管理的知識。被保人在完成管理計劃

後，更有機會獲得一筆過的保費回贈，相信更有助推動他們積極改善健康。



＊增值服務有望覆蓋危疾＊



雖然現階段該服務暫時只針對糖尿及三高這類慢性疾病，但隨著市民對危疾及其他健康問題

的關注日益提高，一些保險公司亦積極計劃於未來引入更多有關危疾的健康管理服務，全力支援

被保人對抗高危疾病的威脅。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

