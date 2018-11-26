《每周華語－黃溢華》俄國人在香江的歷史點滴：回顧與前瞻

《每周華語》上周二（１１月２０日），筆者有幸獲邀參加了駐港澳總領事

＂Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｋｏｚｌｏｖ＂及副總領事＂Ｎｉｎａ Ｎａｒｕｔｄｉｎｏｖａ＂為

「Ｒｕｓｓｉａ Ｃｌｕｂ」舉辦之「Ｒｕｓｓｉａ Ａｕｔｕｍｎ Ｃｕｌｔｕｒｅ」的閉幕

式特別嘉賓兼致辭。是晚有很多俄國秋天的上佳攝影作品展出。



十多年前筆者機緣際遇，通過朋友及工作上司認識了一些在港工作甚而落地生根的俄羅斯人

。有些是在香港俄國領事館工作的職員╱外交官。未幾，因為「一帶一路」及其他的機遇，筆者

接觸了商機：由融資、連繫商機及「雙向」引入俄國投資者來香港考察。基於歷史原因，長期以

來，波羅的海三國、中亞不少國家都不乏有俄國的關係及直接╱間接的生意來往。俄文在歐洲不

少地區及中亞乃常用甚而是法定語言。香港自百多年前開埠，相信已有不少俄人自莫斯科及基輔

（今天烏克蘭的首都）遠道來中國╱香港旅遊及找尋商機。



雖然俄人與烏克蘭人「有別」，語言也有不同之處；但嘉道理家族在上海╱香港不乏生意，

一世紀前已在上海，新中國後來港成立中華電力，又烏克蘭教士在上海成立私立大學：聖約翰大

學，畢業生成為各行業的精英（例如魯平先生及鄒文懷先生）！前蘇聯「一家親」，烏克蘭人也

是俄人也。事實上，１９５０年代俄國差點兒把首都莫斯科搬去了基輔！也因為表達「兄弟」之

情，把克里米亞的地區「送」給烏克蘭，但仍保留生產戰艦的城市╱生產線歸屬俄國直接管轄。



香港開埠，各國訪客來港，必然不乏俄人。但由於種種原因，東正教之推廣在中國南方╱香

港遠不及西方的基督教及天主教快落地生根及引入英語，把經文也譯為中文甚而本土化地以廣東

話翻譯。有一點可以肯定：新中國與蘇俄因為斯太林去逝之後關係轉差，使中俄「停止」了交流

多年，但俄人於香江也本有間接投資，可惜政治把俄人「趕」了出香江，因而今天俄國銀行在新

加坡及倫敦甚而中國均比香港「大」及「活躍」。



近年多了俄國人來港融資，可惜亦因為種種因素，近三、四年仍未見成功引資回莫斯科。美

制裁俄國乃主因之一，而俄國企業俄鋁在港上市，花了近十年光景才「成功」，可惜成交弱亦未

能引起共鳴：使更多俄企業來港上市。文化也好，政策也好，語言也好都使俄國在內地甚為活躍

：例如俄國ＶＥＢ與中銀北京總行關係要好，但中銀香港極為「獨立」且乃發鈔銀行，使俄人來

港，執行融資阻力巨大，事倍功半。俄人處事及企業文化，法規與香江有很大差異，不易短期收

窄；而俄北京領事館主導俄中活動，政策╱外交，本地╱澳門則由獨立領事人員處理。



大灣區包括珠海，引俄企入大灣區，據筆者與俄總領事的親自查詢，香江╱澳門領事館幫不

了「大忙」。要找北京領事館才較為直接引俄企入大灣區。當然，筆者亦得知俄企來港，一些事

情香港的領事館可以幫忙解決某些個別問題，例如為俄企與特區政府聯絡等。俄國人在香港日多

，而俄國在港仍未有正式的商會成立。上周筆者參與「俄秋季的文化」：攝影展覽閉幕式，俄總

領事亦有發言，希望中亞使更多香港人了解俄國的文化。１１月珠海航展，珠海辦在港也有努力

推動，但本地航空迷╱市民對「列根」航母訪港所知更多！大灣區不可只靠「大橋」便成功，不

少訊息連接及主事人╱各中亞國的在港官方機構也不一定在大灣區有「話語權」：他們北京的對

應總部才是更佳更有效的「連接點」。



今天俄國人在香江日多，也是新的一代。如果商機久未「連」不起，他們終會返回神州大地

：因為人脈╱歷史上，機會成本低，近年美國制裁使俄企在港未能得到香港可給予的優勢，返回

內地反見上策。不要忘記，俄人在中亞╱「一帶一路」有重中之重的歷史長波地位，香港特首每

天講「一帶一路」，未知她明否香港正把「俄人趕走」，終於不利香港參與「一帶一路」的各種

商機！



另方面，俄副總領事亦對推動俄文化不遺餘力，去了本地不少大學，也將有更多的活動，她

正在安排２０１９年俄國國慶在港的活動，相信港澳對俄人仍有很大的吸引力，不只在旅遊，也

確有機遇。上周筆者有幸與兩位主管領事館的官員交談不少問題，總領事也明白俄企╱俄商人需

要支援，而從事「一帶一路」，少不了俄國人的關係及配合。簡言之，他們積極盡力支援，表達

了對港之感情及寄望╱期望甚深：可惜港交所的俄企上市「Ｇｕｉｄｅ Ｂｏｏｋ」仍未見「影

」。



２０１７年６月６日俄艦「Ｖａｒｙａｇ」破天荒第一次來港，筆者ＳＭＳ總領事，他也大

方無架子地回覆筆者戰艦已早離港。而同年７月３日遼寧號航母來訪香江，因為他們也「不知情

」未獲邀請，筆者也無從一起參觀。



筆者對俄國歷史及文化認識有限，本文文責由筆者自負。最後，沙俄╱大清康熙簽訂了第一

份「民布楚」邊界條約（１６８９年）至今３３０年，此乃中國與西方國家的首份俱國際水平條

約。俄東正教來華已久，當年主要在北京及北方地區推廣；今一大俄國人在中國南方，例如香江

甚而廣州經貿活動將增長。《資深市場人士 黃溢華》

