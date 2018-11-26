《地產人眼－黃漢成》上環行人專區利民，須規管免淪西洋菜街翻版

《地產人眼》香港人多車多，路面空間嚴重不足，在各區鬧市，經常可見到人車爭路的情形

，行人動輒行出馬路，險象環生之餘，亦容易發生意外，運輸署自２０００年開始與多區區議會

商議，在港九新界各處設立多個行人專用區，以疏導擠擁的人流並保障行人的安全；近日有團體

倡議將德輔道中摩利臣街至禧利街路段，從早上１０時至晚上１０時劃為行人專用區，禁止電車

以外的所有車輛行駛，建議稍後將與區議會商議，有望於明年實行。



提起行人專用區，不期然讓人勾起「殺街」的不快回憶，旺角行人專用區因多年來缺乏監管

，每逢開放時間，不少無牌小販、推銷員、街頭表演者等便聚集於此，產生嚴重的噪音問題，對

附近居民及商戶造成極大滋擾，亦構成不少治安隱患，結果政府於今年８月一刀切「殺街」，但

筆者始終認為旺角行人專用區具有保留價值，只因當初設立的本意良好正確，只是政府監管不善

，才弄至如斯田地；反觀國內不少行人專用的步行街，卻規劃得有聲有色，如北京王府井、天津

濱江道、中山孫文西路、順德華蓋路等步行街，這些步行街不單吸引當地居民前往，亦成為國外

遊客必到之地，步行街一帶的商舖生意滔滔，亦帶旺當區經濟，可見行人專用區的設立，實屬利

民之舉，關鍵在於完善的規劃和監管。



上環屬傳統舊區，設立行人專用區，能為該區帶來一定的人流，附近一帶的商店及食肆料能

同時受惠，如願意多花心思規劃，甚至可打造出特色主題街道，令該處成為休閒及消費熱點，更

重要的是當行人專用區帶旺上環區後，能吸引發展商加快收購及重建步伐，令區內變天發展，所

以筆者非常樂見上環行人專用區能早日實行，而政府亦要汲取上次「殺街」的教訓，勿讓上環行

人專用區淪為西洋菜街的翻版。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

