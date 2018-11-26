《融天納地－溫天納》強刺激大放水政策不再

《融天納地》在未來的政策部署上，國家將不會實施強刺激的大放水政策。以往，相關政策

為內地經濟帶來不少後遺症，目前仍在消化和調整之中。



作為參考，在實施過的案例參考中，２００９與２０１５兩輪政策寬鬆調節都存在特殊的經

濟背景。在２００９年，美國次按危機造成環球性衝擊，２０１５是內地股市出現大幅下跌，寬

松調節為當時政策針對性的選擇。２００９年政策在面對金融海嘯時大放水，結果刺激了房價暴

漲，同時也帶來了落後產業高產能、房地產高庫存和地方政府高債務三大問題。



２０１５年股災之後的持續減息降準，內地房貸基準利率降到４﹒９％的低水平，形成內地

階段性樓市熾熱，為近期房地產調控帶來巨大的壓力，至今相關調控仍處於僵持膠著的特殊狀態

。而在槓桿率方面，政府部門槓桿率自２０１５年開始隨著地方債務審計、或有債務剝離槓桿率

有所回落，然而居民部門和企業部門槓桿卻在持續上升。居民部門槓桿的拉升對消費產生巨大的

壓力，而企業部門槓桿提升則對實體經濟帶來的融資成本的壓力，兩者的提升同步對內地經濟帶

來一定的下滑壓力，仍將持續困擾未來的經濟。



國家政策的未來鋪墊，就是要化解過往的不平衡及扭曲性結構，只是在中美貿易爭端的前提

下，外圍環境並不完全配合，形勢對中國經濟及企業的發展帶來極大的變數，如何在這些環境下

，透過擴大內需來穩定經濟，政策的落實與實施極其複雜。故此，不明確性及不穩定性亦將成為

來年經濟的特徵。筆者估計來年內地貨幣政策將轉向實際寬鬆，財政政策更加積極，支撐經濟發

展，在形態上，內地全年經濟將仍處於Ｌ型周期的底部區域，挑戰仍存，暫難以回升。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

