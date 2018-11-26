《匯市一周－徐惠芳》觀望數據及各官員講話，外幣整固

《匯市一周》展望本周，美國將公布第三季度ＧＤＰ修正值、美國１０月份ＰＣＥ物價指數

，歐元區將公布ＣＰＩ等經濟數據；外圍事件方面，市場繼續關注英國脫歐談判的相關消息，此

外，美聯儲主席鮑威爾等多位官員將發表講話，重點關注美聯儲會議紀錄，以及Ｇ２０峰會消息

。



中國將在Ｇ２０峰會期間與美國會談，峰會將於１１月３０日在阿根廷開幕。市場繼續關注

英國脫歐進展、意大利財政預算事件的影響，英國首相文翠珊與歐盟執委會主席容克會面，繼續

磋商英國與歐盟的未來關係。



日本１０月機械工具訂單年率終值為－０﹒７％，前值－１﹒１％。日本１０月全國核心消

費者物價指數年率為１﹒０％，前值及預估為１﹒０％；日本１０月全國消費者物價指數年率為

１﹒４％，前值１﹒２％，預估為１﹒４％。美元兌日圓在１１３﹒２０水平爭持，上方阻力

１１３﹒８０、下方支持１１２﹒６０。



＊若中美達成貿易協定，澳元將成最大受惠者＊



彭博調查預期，澳洲經濟第三季度將增長０﹒６％，預計２０１８年四季度經濟增長

０﹒６％；２０１８年ＧＤＰ按年增長３﹒３％；預期２０１９年第一季度增長０﹒７％；

２０１９年ＧＤＰ按年增長２﹒８％。澳元在０﹒７２４５水平上落，上方阻力０﹒７３１０、

下方支持０﹒７１３０。



上周五（２３日），隨著感恩節假期到來以及美股提前休市，市場交投清淡，受脫歐草案達

成一致利好因素影響，隔夜英鎊創一周以來的最大單日漲幅。若中美達成貿易協定，則將利好風

險偏好情緒，澳元將成為最大的受惠者。



德國１１月Ｍａｒｋｉｔ綜合採購經理人指數（ＰＭＩ）初值降至５２﹒２，為２０１４年

１２月以來最低。月度調查顯示，法國民間部門１１月盡力保持增長走勢，新訂單減少導致製造

業活動走軟。德國聯邦統計局表示，德國第三季出口較前季下降０﹒９％，而進口增長１﹒３％

，導致淨貿易將經濟增幅消減１﹒０個百分點。歐元在１﹒１３６０水平上落，上方阻力

１﹒１４３０、下方支持１﹒１２８０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

