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即市新聞

26/11/2018 11:28

《金石為開－黃威》美元依舊堅挺，黃金上行受制

　　《金石為開》美聯儲對加息的口風開始向鴿派轉變，加上數據表現不佳以及英國脫歐進度向
前推進，上周初美元承受了一定壓力，令黃金溫和上揚。美股全周表現弱勢，避險情緒升溫，不
過資金並未青睞黃金，而是再度流入美元。美匯指數呈現大漲小跌的勢頭，轉而壓制黃金走勢，
導致周內金價衝高回落，全周僅輕微收漲。
　
　　早前部分美聯儲官員對貨幣政策表達了一些審慎看法，認為今後的加息路徑需取決於經濟數
據。而上周美國公布的數據恰有些不盡人意。１０月耐用品訂單環比初值下滑４﹒４％，幅度較
預期的２﹒６％更大。這是該項數據自２０１７年７月以來的最大降幅，即使扣除飛機非國防資
本以及運輸類訂單，同樣不及預期。與此同時，初請失業金人數增至２２﹒４萬人，創四個多月
高位，對美元造成了一定壓力。從Ｆｅｄ　Ｗａｔｃｈ可以看出，市場未改變１２月份加息的看
大，但對明年的加息預期顯著下降，預計下月的ＦＯＭＣ會議可能出現鴿派加息的場景。
　
　　金價獲得了一些支撐，上周曾反覆上探１２３０美元。不過美元整體表現依舊堅挺，限制了
黃金上漲空間。周內美國股市表現極差，由於疊加感恩節假期因素，美股呈現量價齊跌的狀態，
標普５００指數連挫兩日，隨後於低位元徘徊，四個交易日累跌３﹒６％。然而資金再度選擇了
美元避險，美匯指數大漲小回，觸及９７關口。加上原油價格加速下挫，大宗商品整體表現萎靡
，黃金只能無奈回落，幾乎完全抹去周內升幅。
　
＊聯儲取態影響黃金後市＊
　
　　美元中期仍處於上升軌道之中，抑制了市場對黃金的做多欲望。畢竟當前美國經濟運行良好
，一兩個數據不足以說明問題。市場對美聯儲明年貨幣政策的預期會否發生實質性轉變，才是黃
金後市的主導因素。而這可能需要等到１２月利率決議之後才有一個明晰的方向，因此金價近期
的表現強勢不足。
　
　　日線圖上看，金價未能突破１２３０美元的阻力，上方趨勢線壓力較為明顯。在階段性高位
出現了類似黃昏星形態，ＭＡＣＤ於零軸附近的金叉利好作用有限，上行動能不足。預計短線維
持震盪的機會較高，若保利加通道中軌（現位於１２２０美元）失守，金價可能會進一步試探
１２０９美元附近。
　
　　本周重要事件較多，首先需要關注Ｇ２０峰會中美元首會晤、美聯儲正副主席的講話及１１
月會議紀要。數據方面重點留意美國三季度ＧＤＰ修正值、１０月份個人消費支出（ＰＣＥ）和
德國１１月ＣＰＩ等。《六福金融分析師　黃威》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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