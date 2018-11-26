《陶冬天下－陶冬》油價慘跌，加息止步

《陶冬天下》Ｏｉｌ，ｏｉｌ，ｏｉｌ，原油市場慘遭空軍轟炸，星期五布蘭特石油價格暴

跌超過百分之六，西德克薩斯石油價格勁挫近８％，好倉自相踐踏，哀鴻遍野（也有對沖基金一

夜間大賺），石油價格跌到一年來的低位。市場不看好即將召開的ＯＰＥＣ＋會議，認為

２０１９年石油供應增加、需求減少，沽空盤湧現。德國經濟數據疲弱，令市場擔心歐洲經濟，

加上西班牙聲稱要否決脫歐方案，歐股、歐元走低。美國股市因為感恩節而縮短、成交量下降，

油公司股價帶動大市探底。聯儲官員語境偏鴿，美債繼續獲得支持，十年期國債利率收報

３﹒０２％。



石油價格遭遇黑色星期五，寫下２０１４年以來的最大單日跌幅。崩盤的直接原因是沙特與

俄羅斯的產油交涉不順利，俄羅斯在減產上態度曖昧。美國對伊朗實施能源制裁之前，為了平抑

油價，極力促成ＯＰＥＣ增產以填補伊朗石油退出市場所帶來的真空，幾大產油國礙於美國的威

嚇而就範增產。不料美國在制裁前夜對伊朗的進口大戶開出豁免清單，令石油供應撞車。同時，

美國頁岩氣開發再度增強，該國能源進出口趨向平衡，對世界其他地方的石油需求不斷降低，庫

存增高。全球經濟開始出現放緩跡象，市場擔心２０１９年的需求較之前預計的更少。供需失衡

之下，油價在兩個月內急跌三成，受傷頗重。筆者認為，本周的ＯＰＥＣ＋會議，在減產問題上

難以達成重大共識，沙特及小夥伴單邊減產可能更現實一點。即使這個，也受到美國的強烈制約

，沙特因為殺記者案而被人抓住了軟肋。



近日債市講得最多的故事，叫做Ｆｅｄ Ｐａｕｓｅ，即是因為經濟增長放緩和市場大幅波

動，聯邦儲備局會在明年年中暫停加息，樂觀者更認為今年底加息之後息口就已經見頂。歐洲、

中國和日本經濟在放緩是事實，美國經濟應該也見到本周期最高點了。不過，筆者相信美國經濟

的放緩在可預見的將來都比較溫和，屬於回歸中間點的性質，不至於聯儲出手救援。筆者不認為

貨幣當局會因為目前程度的市場調整而改變政策立場，因為投資者並沒有出現恐慌，金融系統更

不存在系統性風險。１９５８年以來Ｓ＆Ｐ５００每年大約有５３次單日波幅超過１％的，美股

目前波幅大致符合這個範圍，市場只是因為金融危機後日子過得太舒服了，所以一遇到逆境就出

現央行搭救的幻覺。以現在工資上漲的情況，估計聯儲在停止加息上會十分慎重，但是筆者同意

未來的聯儲政策將取決於當時的經濟數據。



本周重大事件頗多。美國總統特朗普與中國國家主席習近平在阿根廷見面，中美貿易糾紛能

否破局是市場的第一個看點。ＯＰＥＣ＋舉行會議，能否出現減產協議備受市場關注。聯儲高官

有幾個重要的演講，包括鮑威爾星期三在紐約經濟俱樂部關於美國經濟的演講。聯儲１１月會議

紀要在星期四發表。美國第三季度ＧＤＰ增長預計被下方修正到３﹒４％。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

