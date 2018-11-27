《台股攻略－馮偉明》台股今日開低走高，終場升１３點

《台股攻略》台股今日升１３﹒２６點，收報９７７８﹒６２點，成交金額為新台幣

９９４﹒９６億元。

台股今日盤中曾下跌約５０點，隨後跌勢收斂。台積電收新台幣２２４元，鴻海跌０﹒３元

、收新台幣７０﹒７元。大立光升３５元，收新台幣３４８５元。蘋概股今日漲跌互見，臻鼎－

ＫＹ升２﹒６８％、收新台幣７６﹒６元，可成跌超過２％、收新台幣２４２元。受惠於旺季效

益，觀光類股升超過１﹒３７％，燦星旅、高野、五福漲停。被動元件族群今日也再度上攻，國

巨及華新科皆有３－４％左右的升幅。傳產族群今日較為弱勢，台塑四寶僅台塑化收紅，台塑、

台化及南亞等均跌１％以上，台泥今日股價波動，終場跌超過半根跌停板。中鋼今日領跌，鋼鐵

族群走勢也較為疲弱。

投資者本周須繼續關注聯儲局會議以及Ｇ２０峰會的發展，國際股市仍有可能大幅波動，加

上美國總統特朗普暗示或將對進口自中國的蘋果手機和平板加徵１０％關稅，若美中協商破局，

台股恐會重新修正。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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