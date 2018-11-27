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即市新聞

27/11/2018 18:05

《台股攻略－馮偉明》台股今日開低走高，終場升１３點

　　《台股攻略》台股今日升１３﹒２６點，收報９７７８﹒６２點，成交金額為新台幣
９９４﹒９６億元。
　　台股今日盤中曾下跌約５０點，隨後跌勢收斂。台積電收新台幣２２４元，鴻海跌０﹒３元
、收新台幣７０﹒７元。大立光升３５元，收新台幣３４８５元。蘋概股今日漲跌互見，臻鼎－
ＫＹ升２﹒６８％、收新台幣７６﹒６元，可成跌超過２％、收新台幣２４２元。受惠於旺季效
益，觀光類股升超過１﹒３７％，燦星旅、高野、五福漲停。被動元件族群今日也再度上攻，國
巨及華新科皆有３－４％左右的升幅。傳產族群今日較為弱勢，台塑四寶僅台塑化收紅，台塑、
台化及南亞等均跌１％以上，台泥今日股價波動，終場跌超過半根跌停板。中鋼今日領跌，鋼鐵
族群走勢也較為疲弱。
　　投資者本周須繼續關注聯儲局會議以及Ｇ２０峰會的發展，國際股市仍有可能大幅波動，加
上美國總統特朗普暗示或將對進口自中國的蘋果手機和平板加徵１０％關稅，若美中協商破局，
台股恐會重新修正。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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