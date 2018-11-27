《談國論企－黎偉成》電力原煤增產屬良性經濟啟示

《談國論企》中國的電力與原煤生產於２０１８年１０月份同比及環比均加快增長速度的同

時，輸入煤炭量更由上年同期之跌轉升，結合油氣增產增進口，可在一定程度反映出實體經濟該

續保持穩中有進的增長態勢。此為由特朗普主動對華貿戰的十分正面和良性的啟示。



＊火電穩增新能源電力佔比逐步有序提升＊



來自中國國家統計局所發布的《２０１８年１０月份能源生產平穩增長》報告的資料，可見

以電、煤的生產與進口均保持相對快速的增長佳態：

尤其惹人注目的，是（甲）電力生產，於２０１８年１０月份的發電量達５，３３０億千瓦

時，同比及環比分別增長４﹒８％與０﹒２個百分點，為全方位比較的增長態勢，而此數相對於

２０１７年同期的５，０３８﹒１億千瓦時所增的２﹒５％，更是多增凡２﹒３個日分點之普，

顯示２０１８年四季度伊始的電力需求相當殷切。此亦使全國發電量於２０１８年１－１０月份

累計達５﹒５８１６萬億千瓦時的同比增長７﹒２％，亦比２０１７年１－１０月份

５﹒１９４４萬億千瓦時的６％升幅，多增１﹒２個百分點。

各個不同類別的電力生產項目的最新電力生產情況不錯，最重要的是（１）仍賴以為主的火

力發電，於２０１８年１０月份的電產同比增長３％，扭轉上年同期減少２﹒８％之況；即使產

量較９月份環比減少０﹒７％，但這比２０１７年同期所減的２﹒３％要多減１﹒６個百分點。

需要指出者，為９月份傳統上仍是比較炎熱的月份，電力需求通常會比１０月份要強烈，故火電

發電同比和環比皆有改善，佳象也。

至於新能源電力，於整體電力產量佔比於２０１８年１０月份為１０﹒２％，較上年同期之

數高０﹒８個百分點，反映出發展漸進式挺進，其中（１）核電發電同比和環比分別增長

２５﹒１％與１２﹒３％，因有新增機組投入運行，而上年同期的同比增長１５﹒２％，環比則

減６﹒７個百分點；（２）太陽能發電量同比增長１８﹒８％，比９月份多增１５﹒９個百分點

，更是在２０１７年同比增３５﹒７％及環比增１０﹒５％的高增長基礎底下的持續快速增長。

和（３）水電產量同比增長６﹒２％，環比亦上升２﹒１％，因雲南、四川、貴州等省皆增產所

致；（４）風電產量增４﹒２％，即使比２０１７年１０月份所增１１﹒７％少增７﹒５個百分

點，但較對上一個月的環比減少９﹒３％，又較上年同期的２５﹒１％減幅少降１６﹒４個百分

點。

電力是推動經濟發展的其中重要能源力量，其需求穩定發展，顯工商、消費零售等經濟增長

強不錯。



＊原煤同比環比皆增煤炭進口亦保持上升＊



再看（乙）原煤：（Ｉ）產量於２０１８年１０月份達３﹒１億噸同比增長８％，相對於

２０１７年同期所增的１﹒５％多增凡６﹒５個百分點之普，亦比９月份環比增長２﹒８個百分

點環比高５﹒２個百分點，使１－１０月份累計達２９億噸同比增長５﹒４％，比２０１７年１

－１０月份產量２８﹒５億噸所增的４﹒８％多增０﹒６個百分點，其中支持力量為三大煤炭生

產區均有所力快生產：（ｉ）內蒙省同比及環比增產１２﹒９％與１﹒６％；（ｉｉ）山西省同

比及環比增產１３﹒３％與８﹒３％；和（ｉｉｉ）陝西省同比及環比增產１４％與４﹒１％。

而（ＩＩ）進口煤炭於２０１８年１０月份產量２，３０８萬噸同比增長８﹒５％，扭轉

２０１７年同期減少１﹒４％之況，亦使１－１０年累計產量２﹒５億噸的增幅達１１﹒５％其

中因素。

（ＩＩＩ）煤價方面，則出現同比跌而環比略升之況：秦皇島港煤炭５５００大卡（綜合交

易每噸價）達５８４元，即使環比高３元，但較２０１７年同期的６６１元低５﹒１９％；

５０００大卡５３０元環比高７元，比上年同期的５９８低１０％；４５００大卡４７２元環比

增７元，相對於２０１７年同期的５２６元低１０﹒２６％。

原煤、煤炭價低，有助於促銷，使產量和進口皆增。最重要的是市場需求回升，又是經濟發

展的最新指標！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

