《美元走勢－羅明立》憂歐元區經濟增長放緩，投資者可沽歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒５７ １１３﹒３８ １１３﹒５６

歐元╱美元 １﹒１３４４ １﹒１３１３ １﹒１３３０

英鎊╱美元 １﹒２８２０ １﹒２７５８ １﹒２８１３

美元╱瑞郎 ０﹒９９９４ ０﹒９９６９ ０﹒９９８０

美元╱港元 ７﹒８２４３ ７﹒８１９１ ７﹒８２２６



《美元走勢》Ｇ２０峰會前夕，美國總統特朗普再度施壓，表示美國將按原定計劃，由明年

１月１日起，將中國進口貨品的關稅由１０％，上調至２５％，又表示華府不大可能按照北京的

要求暫停追加關稅。特朗普亦強調，中美達到貿易協定的條件是中國開放市場，並指出倘若中美

貿易談判未能取得進展，美國會對其餘２６７０億美元中國進口的貨品加徵關稅。美匯指數短線

好淡爭持，投資者宜待出現突破後追入，美元後市視乎聯儲局未來加息步伐。



傳媒引述消息指，意大利正討論２０１９年財政預算赤字與國內生產總值的比例，包括將比

例由２﹒４％下調至２至２﹒１％，以避免受到歐盟的紀律懲罰。數據方面，德國１１月ＩＦＯ

商業景氣指數為１０２，略低於市場預期；另外，歐元區服務業及製造業ＰＭＩ全線差於預期，

投資者憂慮區內經濟增長可能放緩。歐元區目前面對眾多負面因素，估計會壓抑歐元的走勢。建

議投資者高沽歐元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３８０ １﹒１２５０ １﹒１４３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９００ １﹒２７５０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

