《美元走勢－羅明立》憂歐元區經濟增長放緩，投資者可沽歐元

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１３﹒５７ １１３﹒３８ １１３﹒５６
歐元╱美元 １﹒１３４４ １﹒１３１３ １﹒１３３０
英鎊╱美元 １﹒２８２０ １﹒２７５８ １﹒２８１３
美元╱瑞郎 ０﹒９９９４ ０﹒９９６９ ０﹒９９８０
美元╱港元 ７﹒８２４３ ７﹒８１９１ ７﹒８２２６
《美元走勢》Ｇ２０峰會前夕，美國總統特朗普再度施壓，表示美國將按原定計劃，由明年
１月１日起，將中國進口貨品的關稅由１０％，上調至２５％，又表示華府不大可能按照北京的
要求暫停追加關稅。特朗普亦強調，中美達到貿易協定的條件是中國開放市場，並指出倘若中美
貿易談判未能取得進展，美國會對其餘２６７０億美元中國進口的貨品加徵關稅。美匯指數短線
好淡爭持，投資者宜待出現突破後追入，美元後市視乎聯儲局未來加息步伐。
傳媒引述消息指，意大利正討論２０１９年財政預算赤字與國內生產總值的比例，包括將比
例由２﹒４％下調至２至２﹒１％，以避免受到歐盟的紀律懲罰。數據方面，德國１１月ＩＦＯ
商業景氣指數為１０２，略低於市場預期；另外，歐元區服務業及製造業ＰＭＩ全線差於預期，
投資者憂慮區內經濟增長可能放緩。歐元區目前面對眾多負面因素，估計會壓抑歐元的走勢。建
議投資者高沽歐元。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３８０ １﹒１２５０ １﹒１４３０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９００ １﹒２７５０ １﹒２９００
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》