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即市新聞

27/11/2018 16:27

《美元走勢－羅明立》憂歐元區經濟增長放緩，投資者可沽歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒５７　　　１１３﹒３８　　　１１３﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３４４　　　１﹒１３１３　　　１﹒１３３０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８２０　　　１﹒２７５８　　　１﹒２８１３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９９４　　　０﹒９９６９　　　０﹒９９８０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２４３　　　７﹒８１９１　　　７﹒８２２６

　　《美元走勢》Ｇ２０峰會前夕，美國總統特朗普再度施壓，表示美國將按原定計劃，由明年
１月１日起，將中國進口貨品的關稅由１０％，上調至２５％，又表示華府不大可能按照北京的
要求暫停追加關稅。特朗普亦強調，中美達到貿易協定的條件是中國開放市場，並指出倘若中美
貿易談判未能取得進展，美國會對其餘２６７０億美元中國進口的貨品加徵關稅。美匯指數短線
好淡爭持，投資者宜待出現突破後追入，美元後市視乎聯儲局未來加息步伐。
　
　　傳媒引述消息指，意大利正討論２０１９年財政預算赤字與國內生產總值的比例，包括將比
例由２﹒４％下調至２至２﹒１％，以避免受到歐盟的紀律懲罰。數據方面，德國１１月ＩＦＯ
商業景氣指數為１０２，略低於市場預期；另外，歐元區服務業及製造業ＰＭＩ全線差於預期，
投資者憂慮區內經濟增長可能放緩。歐元區目前面對眾多負面因素，估計會壓抑歐元的走勢。建
議投資者高沽歐元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１３８０　　　１﹒１２５０　　　１﹒１４３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒２７５０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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