《真知灼見－溫灼培》英國脫歐進入關鍵階段

《真知灼見》過去周日，眾所周知歐盟已通過英國的「脫歐」方案。現觀察英國首相文翠珊

可否把方案順利通過英國國會。文翠珊一直揚言，她手持的「脫歐」方案已是最好不能修改，英

國國會只能選擇接受或不接受。不接受則意味英國將在無秩序下「脫歐」。而歐盟領袖亦紛紛聲

明現有「脫歐」協議是唯一可能的協議。目前英國下議院有６３９個議席，執政保守黨擁有當中

的３１６席。但保守黨內公開反對現有「脫歐」協議的國會議員有傳多達９１位。而文翠珊如要

成功取得國會通過方案，她必須取得３２０票。據了解，文翠珊已要求就「脫歐」方案與工黨領

袖郝爾彬進行電視辯論，使英國人民更清楚「脫歐」方案內容。



另外，歐盟法院將於今晚（２７日）開一個特別會議，研究假若英國作出二次公投並決定留

歐，背後所需要面對的法律問題。歐盟作出兩手準備也有其道理。因為按照現時英國國會形勢，

似乎文翠珊要把「脫歐」方案通過英國國會實在沒有必勝把握。假使不能通過，英國就只剩下兩

條路走，一是在無秩序下「脫歐」，但這帶來的衝擊相信英國或歐盟也難於承受。第二條路便是

作二次公投讓英國人民再作選擇。根據近期多個民調顯示，如現今再舉行公投，支持留歐比例達

５４％。所以歐盟現作有關英國留歐背後的法律準備實在有其道理。



回觀意大利。周日，意大利副首相暗示指，沒有人堅持要把２０１９年國家的財赤與ＧＤＰ

比例定在２﹒４％水平。市場視之為意味意大利政府有意降低財赤比例以避免與歐盟的爭拗。現

市場估計，意大利最大可能是把２０１９年財赤與其ＧＤＰ比例定在２％。因按照歐盟規條，這

是歐盟所能容忍的上限。當然，上述只屬市場估計，意大利政府會否真的這樣做仍有待觀察。但

受上述利好消息影響，意大利１０年國債孳息率昨晚急降至３﹒２６５％收市，距離上周二

（２０日）高位３﹒７１１％顯著出現回落，反映市場對意大利的憂慮正在減退。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

