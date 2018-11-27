《匯海澤言－葉澤恆》英鎊短期反覆，歐元區經濟放緩央行暫難加息

《匯海澤言》英國與歐盟就脫歐談判，可以說是大奇蹟日。會議前指仍出現很多矛盾，例如

愛爾蘭邊界、漁業問題及直布羅陀問題，但結果只用了一小時左右的時間，便達成協議。似乎歐

盟知道如果協議訂立得太嚴厲，將很難在英國國會獲得通過。因此，在問題上作出讓步並不出奇

。目前脫歐的球落在英國國會內，但保守黨未獲得執政盟友北愛統一黨的支持及工黨的反對立場

外，保守黨內亦有議員打算反對協議。因此，對於文翠珊政府是否在國會有足夠票數支持脫歐協

議，筆者是有懷疑的。若果協議未能獲得足夠票數支持，究竟文翠珊政府未來會怎樣？會否自己

提早辭去首相一職，但會令英國脫歐陷入無政府控制的情況。投資者又會怎樣看英國經濟及英鎊

前景？在有問題但沒有答案的情況下，似乎投資者暫時應對英鎊走勢抱觀望態度。英鎊匯價短期

仍反覆上落，暫時不宜失守１﹒２６７０，反彈阻力在１﹒２９３０。



＊Ｇ２０峰會前特朗普再出招，加關稅的機會不容忽視＊



Ｇ２０峰會將在周末舉行前夕，美國總統特朗普接受兩個媒體訪問時表示，表達出兩種不同

態度。一方面指，與國家主席習近平的關係不錯，可能達成貿易協議。但在接受另一媒體訪問時

，態度相對強硬，表明中國必須開放市場，讓美國企業公平競爭，否則不會達成貿易協議，很大

機會如期明年開始，將２０００億美元貨品的關稅，稅率由１０％提高至２５％，甚至向餘下約

２６７０億美元中國貨都加徵關稅，稅率可能是１０％或２５％，包括智能手機等產品。在目前

的情況下，其實可以理解為白官內對貿易問題仍然存在分歧。若果美國未來兩三個月的經濟數據

仍然偏強，反而有機會令特朗普認為再加關稅，將無阻美國經濟發展，這會令加關稅的機會增加

。



＊歐洲央行行長指區內經濟較預期弱，但重申年底停止量寬計劃＊



歐洲央行行長德拉吉出席歐洲議會聽證會時表示，歐元區近期的經濟較弱，主要受全球貿易

出現放緩所影響，但相信是短期性的。但他又表示，區內勞工市場持續有改善，工資仍在上升，

有信心中期通脹會逐步上升，並重申在今年年底結束量寬買債計劃。至於整體貨幣政策方面，由

於區內經濟前景不明朗，故央行的貨幣政策將會較審慎，而主調仍然是傾向寬鬆貨幣政策。

雖然意大利預算案問題似乎有曙光，但是區內經濟疲弱，將令歐洲央行未來加息時間可能進一步

延後，令美元匯價相對高息，以吸引投資者。短期歐元兌美元不宜跌穿１﹒１３水平，否則可能

要下試差不多兩星期前的低位１﹒１２１６。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

