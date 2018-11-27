《股金豐采－涂國彬》美聯儲加息與否，循序漸進是關鍵

《股金豐采》隨著美國聯儲局官員近日評論上，外界解讀態度似傾向鴿派，市場中人甚至憧

憬，可能局方打算暫緩加息云云。說起來，理據不是沒有，但不充分，尤其若說１２月可以馬上

暫停，則更難令人信服。



＊局方要以期望管理，展示能力和意願＊



可不是嗎？當局千方百計，就是要與市場建立良好溝通，讓一眾投資者以至企業，都明白局

方有能力又有意願，可以維持其所想推行的貨幣政策，在十年來，一直行之有效，由當日非常時

期非常手段的大規模量寬，到如今逐漸過渡至正常時期正常手段，可以由量寬退市縮表，繼而加

息，甚至加快加息。



９月議息後，美聯儲主席鮑威爾告訴大家，不必在其政策聲明或各官員的口風中，過度解讀

，猜測微言大義，反而可以直接觀察經濟數據行事，如此一來，不就說明了，真正的方向了嗎？

只有在危機處理時，才需要讓大家一直聽央行之言，如今卻可以放心，讓經濟數據帶出方向，不

就是正常時期所需嗎？



＊筆者維持去年至今看法：２０１８年每季加一次＊



當然，隨著美國經濟增長速度勝於長期平均，本來便有未必可以持續的擔憂，尤其若長期沒

有技術或制度的革新帶來增長，單憑貨幣政策甚至財政政策，只是經濟周期中的小修小補，不足

以維持太久，更不可恃。



更何況，特朗普上場後的不明朗因素，可能與其正面功績相當，例如貿易戰等，企業不等真

正危機成為事實，一早要部署，最終波及己身，並不難料。



然而，從期望管理角度，局方應可以循序漸進加息，也可循序漸進的放慢加息，這當中的一

鬆一緊，絕對考工夫。以目前情況看，筆者維持去年至今看法，２０１８年，全年加息四次，每

季一次，不變。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

