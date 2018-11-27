《匯市縱橫－蕭啟洪》當個金融市場「品酒師」

《匯市縱橫》近日在某一個場合上，巧遇一位相當專業，又非常ｃｈａｒｍｉｎｇ的品酒師

，確實令人眼前一亮。老實說，筆者對於這個行業的認識甚少，只知道他們受過專業的訓練，對

葡萄酒有著廣泛的理解，精於各式酒類服務，不僅能將餐點與葡萄酒做完美的搭配，還能熟練說

出葡萄酒的產地、風格和侍酒建議等等。



由於筆者的好奇心發作，又希望從她身上聽取專業意見，增長知識，不再只懂說「好喝」或

「不好喝」之分，以此作為日後自已選酒買酒時的參考。因此，跟她舉杯暢飲和閒聊一番。其實

，大家也可能知道品酒是有章可循的，當然你也可以怎麼舒服怎麼喝、無需循規蹈矩，而若真要

品出葡萄酒的色香味，還靠當中學問，但只需牢記四個字：觀、晃、聞、呷等主要四個步驟。而

每種酒因著氣候、土壤、釀造方法不同，都會有自己的「個性」，如妳能說出每支葡萄酒背後故

事，這點就要看品酒師的功夫了。



事實上，品酒師並非職場新貴，在香港已有數十年歷史，英文統稱為Ｓｏｍｍｅｌｉｅｒ。

而每名品酒師都有階級之分，通常會按照餐廳的規模而有所分別，小一點的餐廳只設品酒師，大

一點的餐廳，便會分為首席品酒師、中級品酒師、初級品酒師等。很多人以為品酒師的工作純粹

是細味紅酒，覺得可以經常飲飲食食，與客人聊天，但實情可不是這麼簡單。餐廳內所有關於飲

品的營運，大至採購美酒、定價及為食客作酒食配搭，小至用甚麼杯子等細節，品酒師都要負責

。

但說到底，品酒師的最終目的還是要把酒全部賣出去，因此他們需要有優秀的市場推廣技巧

，結合自己的專業知識，為客人推薦不同的酒類，不過有時亦需要為老闆分憂。例如，有時老闆

可能會買了一些不合適的酒，既然已成定局，品酒師便要好好想想辦法如何調整餐單，及銷售策

略等，令老闆的酒可以成功賣出去。哈哈…筆者聽到這，便發覺跟自已的工作有點相似。其實，

每一個行業都有他的專業和成功模式，但有些基本面的東西都是有共通的，就是要對這個行業非

常熟識和要有熱誠，才可以把事情做得好。



說到這裏，筆者亦要發揮一下自己的專長，為大家拆解近期金融市場的變化，不可能只懂說

升和跌便算了；特別是大家現時都關注中美貿易糾紛、地緣政治不確定性、財政狀況收緊，以及

對聯儲局政策前景的憂慮等，而這些因素都可能會導致明年環球經濟放緩。然而，筆者認為，本

周的「習特會」後，中美貿易戰將有休戰期，雙方定下談判死線，而開放市場，加大進口應會有

較具體說明，或對短期市場起正面作用。而特朗普大幅削減稅收和財政刺激措施帶來的推動力，

亦可能會逐漸消退。再者，聯儲局的加息步伐亦是另一個足以左右大局的因素，但隨著其經濟增

長及通脹放緩，明年加息步伐或有機會比市場預測緩慢。



＊本周策略＊



歐元：本周建議候高於１﹒１４６０沽出歐元兌美元，目標１﹒１２６０，止蝕１﹒１６２０。



黃金：早前建議候低於１２１５買入黃金兌美元已成交，目標，２４０，止蝕１１９５。



黃金：前周建議候低於１１３﹒００買入美元兌黃金已成交，目標１１４﹒５０，止蝕

１１２﹒００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

