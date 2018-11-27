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即市新聞

27/11/2018 16:16

《匯市縱橫－蕭啟洪》當個金融市場「品酒師」

　　《匯市縱橫》近日在某一個場合上，巧遇一位相當專業，又非常ｃｈａｒｍｉｎｇ的品酒師
，確實令人眼前一亮。老實說，筆者對於這個行業的認識甚少，只知道他們受過專業的訓練，對
葡萄酒有著廣泛的理解，精於各式酒類服務，不僅能將餐點與葡萄酒做完美的搭配，還能熟練說
出葡萄酒的產地、風格和侍酒建議等等。

　　由於筆者的好奇心發作，又希望從她身上聽取專業意見，增長知識，不再只懂說「好喝」或
「不好喝」之分，以此作為日後自已選酒買酒時的參考。因此，跟她舉杯暢飲和閒聊一番。其實
，大家也可能知道品酒是有章可循的，當然你也可以怎麼舒服怎麼喝、無需循規蹈矩，而若真要
品出葡萄酒的色香味，還靠當中學問，但只需牢記四個字：觀、晃、聞、呷等主要四個步驟。而
每種酒因著氣候、土壤、釀造方法不同，都會有自己的「個性」，如妳能說出每支葡萄酒背後故
事，這點就要看品酒師的功夫了。
　
　　事實上，品酒師並非職場新貴，在香港已有數十年歷史，英文統稱為Ｓｏｍｍｅｌｉｅｒ。
而每名品酒師都有階級之分，通常會按照餐廳的規模而有所分別，小一點的餐廳只設品酒師，大
一點的餐廳，便會分為首席品酒師、中級品酒師、初級品酒師等。很多人以為品酒師的工作純粹
是細味紅酒，覺得可以經常飲飲食食，與客人聊天，但實情可不是這麼簡單。餐廳內所有關於飲
品的營運，大至採購美酒、定價及為食客作酒食配搭，小至用甚麼杯子等細節，品酒師都要負責

　　但說到底，品酒師的最終目的還是要把酒全部賣出去，因此他們需要有優秀的市場推廣技巧
，結合自己的專業知識，為客人推薦不同的酒類，不過有時亦需要為老闆分憂。例如，有時老闆
可能會買了一些不合適的酒，既然已成定局，品酒師便要好好想想辦法如何調整餐單，及銷售策
略等，令老闆的酒可以成功賣出去。哈哈…筆者聽到這，便發覺跟自已的工作有點相似。其實，
每一個行業都有他的專業和成功模式，但有些基本面的東西都是有共通的，就是要對這個行業非
常熟識和要有熱誠，才可以把事情做得好。
　
　　說到這裏，筆者亦要發揮一下自己的專長，為大家拆解近期金融市場的變化，不可能只懂說
升和跌便算了；特別是大家現時都關注中美貿易糾紛、地緣政治不確定性、財政狀況收緊，以及
對聯儲局政策前景的憂慮等，而這些因素都可能會導致明年環球經濟放緩。然而，筆者認為，本
周的「習特會」後，中美貿易戰將有休戰期，雙方定下談判死線，而開放市場，加大進口應會有
較具體說明，或對短期市場起正面作用。而特朗普大幅削減稅收和財政刺激措施帶來的推動力，
亦可能會逐漸消退。再者，聯儲局的加息步伐亦是另一個足以左右大局的因素，但隨著其經濟增
長及通脹放緩，明年加息步伐或有機會比市場預測緩慢。
　
＊本周策略＊
　
歐元：本周建議候高於１﹒１４６０沽出歐元兌美元，目標１﹒１２６０，止蝕１﹒１６２０。
　
黃金：早前建議候低於１２１５買入黃金兌美元已成交，目標，２４０，止蝕１１９５。
　
黃金：前周建議候低於１１３﹒００買入美元兌黃金已成交，目標１１４﹒５０，止蝕
１１２﹒００。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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