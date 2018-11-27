《ＥＴＦ導航－陸頴詩》指數投資非市場下跌之始作俑者

《ＥＴＦ導航》近期環球股市大幅波動，有市場人士認為，指數投資的增長趨勢及其主導市

場表現的普遍看法，可能會引發下一次市場下滑。領航作為指數投資的倡導者，認為指數投資具

有低成本、相對可預測、多元化投資等優勢。參考歷史經驗，市場下滑通常由多個負面因素結合

影響，繼而引起投資者恐慌，導致市場急挫，與指數投資並無關連。



＊指數基金資產在全球市場的佔比不大＊



在股市走勢難以預測的情況下，愈來愈多投資者認識到指數投資的好處，從而令指數基金資

產大大提高。然而，據領航分析顯示，指數基金資產只佔全球股票及債券市值約１０％，因此其

規模在全球市場的佔比並不大，足以證明指數投資與市場下滑並無太大關係。

有投資分析亦預測，大量資金或會因未來市場下行而從指數基金及交易所買賣基金（ＥＴＦ

）流出，令跌勢進一步加劇。然而，從歷史數據來看，這樣的情況不一定會發生，例如在以往兩

次分別由科網股爆破及全球金融危機所導致的熊市期間，指數基金均出現大量現金流入，因此我

們並不認同指數投資者爭相逃亡導致市場下滑的說法。



＊指數基金在熊市期間仍出現大量資金流入＊



另一方面，作為跟蹤市場指數的產品，ＥＴＦ因其低成本、多元化、靈活買賣及交易日持續

報價而受到投資者的追捧。然而，晨星數據顯示，儘管ＥＴＦ資產一直有所增長，但如指數投資

一樣，其去年僅佔全球投資資產１３％，相對於整體市場，其佔有率並不大。此外，大部分

ＥＴＦ成交量反映了買賣方在二級市場交易ＥＴＦ股份的情況，並不影響ＥＴＦ在一級市場的相

關證券，因此不大可能是導致市場崩盤的原因。

領航的分析亦顯示，在交易所進行的每１元ＥＴＦ成交量，其中少於０﹒１０元導致相關證

券的一級市場交易。換言之，超過９０％的ＥＴＦ成交量毋需買賣ＥＴＦ的相關資產，因為交易

主要涉及投資者之間買賣ＥＴＦ股份。

綜合來看，市場不論在指數投資普及前後都會出現升跌，無人能準確預測未來的走勢和發展

。唯一幾乎可以肯定的是，指數基金將成為下次跌市的其中一部分，但不一定是主要原因。

我們建議投資者專注於自己能夠控制的投資因素。雖然不能控制市場回報，但可以透過制定

清晰的目標，盡量降低投資成本，建構多元化投資組合及維持長線紀律，提高回報機遇。具備良

好管理的指數投資，由於投資成本較低及受惠於多元化分散投資，假設其他因素相同，長遠而言

可望跑贏成本較高的投資。《領航投資香港亞洲零售及中介業務董事總經理 陸頴詩》

