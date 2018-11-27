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即市新聞

27/11/2018 09:01

《陶冬天下－陶冬》明年的全球經濟形勢更困難

　　《陶冬天下》最近出來的第三季度增長數據，多數國家都是失望，美歐中日四大經濟體的增
長速度同告下滑，其中歐洲和日本更錄得了負增長。表面上全球範圍內的貿易糾紛，可能是帶動
全球增長回落的觸發因素，實際上各國有各國自身的問題，短期的經濟下滑可能被高估了。

　　日本經濟在第三季度環比收縮０﹒３％，德國環比收縮０﹒２％，均差過預期與前期數字。
儘管兩國受到美國高壓貿易談判的困擾，但是實質性的負面影響微乎其微。至今全球貿易總量中
有２％受到高關稅的衝擊，幾乎全是針對中國產品的。日本的第三季度經濟數據受到自然災害的
衝擊，而在德國新的排氣政策實施拖累了汽車生產線。筆者相信這兩個因素都是短期的，生產應
該在第四季度反彈。

　　中國經濟則在去槓桿中遭遇了流動性收縮，經濟活動因此受到影響。關稅被調高之前，貨運
衝刺搶關，貿易數據比平時還好，問題出在內需上。民間投資在明顯放緩，房地產投資明顯放緩
，個人消費在部分領域也出現「降級」狀況。不過中國政府在財政與貨幣政策上連環寬鬆，政策
底浮現了出來。相對於其他國家，美國的經濟放緩最舒服，只是從第二季度的超高速增長略緩了
一點，居民消費強勢依舊。

　　第三季度的增長放緩無須過度解讀，全球經濟暫時仍在一個合理的增長區間。問題是明年形
勢如何？

　　美國經濟在明年將面臨減稅效應進入尾聲，新的公共開支遭受民主黨議員阻撓，工資上揚令
聯儲政策左右為難，股市債市更加動盪，房地產市場進入整固期，預計明年年中美國經濟進入真
正意義上的增長下行周期。通貨膨脹，可能是２０１９年的一個新焦點。中國的政策基調已經由
收緊轉為放鬆，但是如何提高民營企業的投資積極性，仍有待觀察。房地產經濟何去何從，對２
０１９年走勢至關重要，不過從基層觀察情況不甚樂觀。債務重組是中國經濟繞不開的坎，一年
比一年難拖。

　　筆者認為世界兩大增長引擎美中經濟明年會放緩。加上貿易糾紛變成政策，全球貿易會進一
步萎縮，影響各種外需型經濟的表現。利率逐步推升、流動性緩慢被抽出，製造出一個溫水煮青
蛙的貨幣環境，體質偏弱、槓桿偏高的企業、個人與國家首當其衝。至於貿易糾紛，有對話未必
意味著停戰。中期選舉的結束，意味著２０２０年總統選舉的開始。

　　資金成本上揚，這次可能對資本市場的影響大過實體經濟，因為本次增槓桿主要發生在金融
資產領域。美歐中日央行在明年的政策走勢，全部是摸著石頭過河，全部取決於經濟形勢和數據
的變化，過去那種央媽單邊護航的日子已經一去不復返了，雙邊的市場動盪成為常態，極端的市
場波動在極端的資產估值下也愈來愈常見。

　　明年的全球經濟形勢更困難。《陶冬》

＊　本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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