《股壇解碼－戴名》美股熊市已現。維他奶（０３４５）行人止步

《股壇解碼》ＡＰＥＣ會議的不歡而散令市場悲觀情緒升溫，原先預期中美能在Ｇ２０會議

帶來好消息，現在可以說是一場歡喜一場空，其實市場一直預期中美能在短期內停止貿易戰的猜

想有點不切實際。從歷史中找答案，先參考中美貿易逆差佔美國總逆差的比例，再對比８０年代

美日貿易逆差的佔比，數字上是不分伯仲，而日本當年還是和美國站在同一陣線的戰友，美國尚

且毫不手軟的打擊壓制日本，近年中美多次出現貿易角力，美國當然不會輕易放棄任何打壓中國

的機會，相信中美貿易戰將會是一場持久戰，並非一年半載能解決的問題。基於經濟上的不確定

因素再加上美股期貨以淡倉為主導，繼續看空標普指數下調到２４００點的目標。



＊一觸即發＊



全球流動性從過去１０年的寬鬆期轉變成緊縮期，新興市場的債務危機率先響起警號，由美

元走強引起新一輪的環球通脹，從東盟、拉丁美洲、非洲、歐洲（包括南歐和東歐）均出現結構

性的通脹，像拉丁美洲和非洲多個國家的債務情況而言，隨時會因為承受不了強美元帶來的通脹

而出現債務危機。



＊危如纍卵＊



今年以來國內已經有１１家券商出現股票質押官司，當中涉及的金額接近一百億，主要透過

券商的資管計劃直接參與，而券商資管計劃的資金來源大多是銀行的自有資金和通過理財產品募

集的資金，如果情況持續惡化下去，銀行體系將出現信心危機，繼而發生系統性風險。最近中國

官方公布的一些資料顯示，出現下滑的行業包括手機、汽車、二手房和集成電路進口等等，無論

是製造和銷售都雙雙出現不振的情況，正好反映了國內消費市場的需求在下滑，但在需求明顯下

滑的同時，水泥和鋼鐵等行業的利潤規模卻創下了歷史新高，在需求減弱加上供應成本增加的趨

勢下，國內企業的經營環境將是每況愈下。



＊曙光初現＊



上周市場傳出中美貿易戰有望解決，中港市場即時造好，大有借消息夾淡倉的嫌疑。恆指將

在本周四（２９日）結算，參考恆指即月期權倉位，估計恆指結算價將２５４００點附近結算。

前周五（１６日）恆指認購期權在當時的貼價２６４００點位置開倉，加上上周五（２３日）同

樣出現恆指認購期權在２６４００點開倉的現象，相信恆指在２５４００點附近結算完畢便會上

試２６４００點，投資者可以留意恆指高盛認購證１４１３９，鑑於國內經濟環境持續向下，繼

續看空銀行板塊。



＊股票簡評：維他奶＊



維他奶（００３４５）主要從事豆奶，牛奶，即飲茶類和果汁飲品等非酒精類飲品的生產和

分銷業務，產品主要以「維他奶」和「維他」兩個品牌在市場出售。銷售業務分布於全球逾４０

個海外市場。旗下品牌除「維他奶」和「維他」外，集團在全球經營的品牌還包括「鈣思寶」、

「清心棧」、「山水」、「ＳＯＭＩＬＫＹ」、「ＮＯＳＯＹＡ」和「ＡＺＵＭＡＹＡ」等等。



維他奶在中國，香港，澳洲等多個國家或地區均設有廠房以應付龐大的銷售需求。作為在

１９４０年創立的香港本土品牌，維他奶多年來的主要收入和利潤均來自香港市場，在集團於中

國內地業務的迅速發展和增速不斷加快的雙重利好刺激下，內地市場的營收貢獻終於在１５－

１６財年首次超越香港市場，維他奶的內地業務分部接力成為最主要的收入來源。今年上半年業

績顯示集團在中國業務上取得３３％的收入增長和４２％的溢利增長，對比去年同期維他奶在中

國業務上取得３９％的收入增長和４１％的溢利增長的情況下，集團仍然能維持相對高的增長實

在難能可貴。加上期內糖和奶粉等各樣原材料價格下跌亦為盈利帶來利好作用，目前維他奶最強

勁的收入和利潤均來自中國內地市場，但業績也顯示集團內地市場業務的增速在這兩年已經出現

見頂現象，維他奶亦預期未來整體業績表現將轉趨平穩。原材料價格下降的利好因素也會隨著中

美貿易戰持續而消退，這將對維他奶的盈利造成負面影響，加上人民幣匯率走軟，匯兌損失或多

或少會影響到集團的整體利潤。



投資者要注意的是維他奶已經連續５年中期業績出現存貨與當期營收的比例下降，從維他奶

近年來對產能的布局看，存貨與當期營收出現倒掛的情況應該是產能跟不上，這也正好解釋了業

績增長出現放緩的原因。在中期業績中也看到集團自用的租用土地權益和其他物業，廠房和設備

都在不斷增加，而按照維他奶的未來擴產規劃，集團去年（１７年）８月完成簽約儀式的東莞生

產基地亦在規劃以內，預計最快可在三年後即２０２１年投產。如果維他奶在未來的三年仍然保

持高速增長的話，產能跟不上將是一個解決不了的問題。在原材料價格，產能和人民幣匯率偏軟

三重打擊下，加上國內經濟下行不多不少也對盈利過分集中在中國市場的維他奶造成負面衝擊，

撇開對香港本土品牌的個人情懷，建議投資者先沽貨離場，待股價跌穿２３元的時候再行部署買

入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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