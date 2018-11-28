《選股情報》一如昨日（２７日）所謂，習特會前變數多，主要是特朗普的個人主義作祟，
投資者要做的是樂觀之餘要審慎，有三厘半息者，始好諗諗。恆指宜守２６２。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
28/11/2018 09:31
《選股情報－石鏡泉》守２６２
《選股情報》一如昨日（２７日）所謂，習特會前變數多，主要是特朗普的個人主義作祟，
投資者要做的是樂觀之餘要審慎，有三厘半息者，始好諗諗。恆指宜守２６２。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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