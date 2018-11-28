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即市新聞

28/11/2018 17:41

《台股攻略－馮偉明》美中貿易戰可望出現曙光，台股今升１０５點

　　《台股攻略》台股今日升１０５﹒６９點，終場收９８８４﹒３１點，成交值為新台幣
１２６８﹒３７億元。
　　台股今早開盤時小跌，但由於白宮在Ｇ２０峰會前夕釋出美國可望與中國重啟協商的消息，
美中貿易磨擦可望出現契機，剌激國際股市走揚，台股亦攻克９８００點月線。台積電升
１﹒１２％，收新台幣２２６﹒５元；鴻海升３﹒３９％，收新台幣７３﹒１元；大立光跌
０﹒２９％，收新台幣３４７５元。高雄概念股繼續上演慶祝行情，百貨類股大魯閣終場升
４﹒４２％，收新台幣１０﹒１５元；觀光類股燦星旅終場升３﹒６７％，收新台幣１１﹒３元
；六福升５﹒９％，收新台幣７﹒１８元。此外，ＭＯＳＦＥＴ族群包括杰力及大中亦表現強勢
。長榮航及華航帶量衝高，受惠於投信買盤追捧，長榮航空今日升４﹒９％，收新台幣
１６﹒０５元；華航升６﹒３１％，收新台幣１０﹒９５元。
　　特習會將於本周末舉行，市場極度關注會後發展。此外，投資者亦須留意聯儲局即將公布的
會議紀要，以及聯儲局主席談話後的市場反應。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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