《台股攻略－馮偉明》美中貿易戰可望出現曙光，台股今升１０５點

《台股攻略》台股今日升１０５﹒６９點，終場收９８８４﹒３１點，成交值為新台幣

１２６８﹒３７億元。

台股今早開盤時小跌，但由於白宮在Ｇ２０峰會前夕釋出美國可望與中國重啟協商的消息，

美中貿易磨擦可望出現契機，剌激國際股市走揚，台股亦攻克９８００點月線。台積電升

１﹒１２％，收新台幣２２６﹒５元；鴻海升３﹒３９％，收新台幣７３﹒１元；大立光跌

０﹒２９％，收新台幣３４７５元。高雄概念股繼續上演慶祝行情，百貨類股大魯閣終場升

４﹒４２％，收新台幣１０﹒１５元；觀光類股燦星旅終場升３﹒６７％，收新台幣１１﹒３元

；六福升５﹒９％，收新台幣７﹒１８元。此外，ＭＯＳＦＥＴ族群包括杰力及大中亦表現強勢

。長榮航及華航帶量衝高，受惠於投信買盤追捧，長榮航空今日升４﹒９％，收新台幣

１６﹒０５元；華航升６﹒３１％，收新台幣１０﹒９５元。

特習會將於本周末舉行，市場極度關注會後發展。此外，投資者亦須留意聯儲局即將公布的

會議紀要，以及聯儲局主席談話後的市場反應。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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