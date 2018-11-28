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即市新聞

28/11/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》商品住宅１０月份投資銷售穩增

　　《談國論企》中國的全國房地產整體開發投資於２０１８年１０月份的同比增長，相對於三
季度略見放慢，卻又較去年同期升幅為高，於傳統淡季的表現算是不錯。尤其是商品住宅銷售額
度及面積續有改善，以及相關物業的待售與竣工面積均減少等況，顯示居住剛性需求依然強烈，
加上住宅樓價保持穩定或略升，樓市該有持續不斷溫和好轉態勢。
　
＊開發商續增加投資促新開工及施工面積續略增＊
　
　　來自中國國家統計局的數據，全國房地產開發投資於２０１８年１－１０月份累計額度達９
﹒９３２５萬億元同比增長９﹒７％，即使比於１－９月份８﹒８６６５萬億元９﹒９％的升幅
低０﹒２個百分點，和低於１－８月份７﹒６５１９萬億元增１０﹒１％及１－７月份６﹒５８
８６萬億元增１０﹒２％等三季度各月份的增長速度，但此數相對於２０１７年１－１０月份的
同比增長７﹒８％多增１﹒９個百分點，而上年同期的環比少增０﹒３個百點，尤其是上年的下
半年尤其是四季度節節回落之淡況，２０１８年的發展和表現已是穩中頗佳矣。此顯示開發商對
樓市前景重新感到樂觀。
　　全國房地產開發投資穩中向好，乃受惠於商品住宅投資開發保持相對佳態的支持：開發投資
於２０１８年１－１０月份達７﹒０３７億元同比增長１３﹒７％，無疑比１－９月份６﹒２８
億的升幅１４％低０﹒３個百分點，但此比２０１７年同期所增的９﹒９％多增３﹒８個百分點
，此因（一）銷情理想之所致：（Ｉ）所涉額度於２０１８年１－１０月份累計９﹒８３５５萬
億元同比增長１５％，較１－９月份８﹒８３萬億元的１５﹒６％升幅收窄０﹒４個百分點，但
此比２０１７年１－１０月份所上升的１２﹒６％多增２﹒４個百分點。
　　和（ＩＩ）銷售面積於２０１８年１－１０月份累計１１﹒５４億平方米，同比增長
２﹒８％，較１－９月份１０﹒３４億平方米的３﹒３％升幅低０﹒５個百分點，更遠低於
２０１７年１－１０月的５﹒６％增長速度。銷售額度增速快於面積，意味樓價有提升的趨向。
　　估計商品住宅物業銷情及價格皆保上行之態，因（二）供應呈現不斷收縮之象，如（１）竣
工面積於２０１８年１０月底時達４﹒０７億平方米同比減少１２﹒６％，比９月底３﹒６１６
億平方的降幅１２﹒３％多減０﹒３個百分點，而２０１７年１０月底時所減的２﹒７％多減近
１０個百分點。供應有所不足，市場剛性需求不減，是為商品住宅樓市回穩甚至有溫和好轉之因

　　正正因為供與求關係有改善，故房地產開發商強化對商品住宅的投資，使（三）新開工面積
於２０１８年１－１０月份累計１２﹒３８億平方米同比增長１９％，即使較１－９月份的
１１﹒２４億平方米所增的１９﹒４％少增０﹒４個百分點，卻比２０１７年１－１０月份的９
﹒６％高９﹒４個百分點，反映出投資保持穩快增長之態。
　　此使（四）住宅施工總面積於２０１８年１－１０月份累計５４億平米同比增長５﹒２％，
１－９月份５３億平方米所４﹒２％多增整整１個百分點，相對於２０１７年１－１０月份的升
幅２﹒９％，要高２﹒３個百分點。
　
＊須增貸款改善定金預收款及個人按揭貸款穩市＊
　
　　再看（五）房地產開發企業到位資金，於２０１８年１０月底時達１３﹒５６３６萬億元的
同比增長７﹒７％，比９月底１２﹒１８萬億元的７﹒８％升幅稍低０﹒１個百分點，又比
２０１７年１０月底時的７﹒４％升幅要高０﹒３個百分點。但最大問題為（１）國內貸款
１﹒９７２７萬億元同比增長５﹒２％，比９月份１﹒８萬億元的５﹒１％升幅少增０﹒１個百
分點，卻又遠低於２０１７年１０月底之數的２０﹒２％升幅。
　　到位資金中的（１）定金及預收款４﹒４９４萬億元，同比增長１６﹒７％，則比１－９月
份４﹒０２萬億元所增的１６﹒３％多增０﹒４個分點，上年同期則？１４﹒８％；（２）個人
按揭貸款１﹒９４萬億元同比即使減少０﹒９％，卻比９月底時１﹒７５萬億元所減１﹒２％少
減０﹒３個百分點，但２０１７年１０底時仍跌１％，可見情況仍得有待改善。此為內地房地產
業回穩的重要環節。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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