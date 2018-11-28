《真知灼見－溫灼培》是甚麼因素主導美元後向？

《真知灼見》美國白宮經濟顧問庫德洛（Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ）昨晚指，美國總統特

朗普將計劃於本周六（１日）與中國國家主席習近平見面。他指，這是一個扭轉現時中美貿易緊

張形勢的機會。不過他強調，到現時為止，中國就貿易問題上仍未能滿足白宮的要求。上述言論

，稍為紓緩了周一晚美國總統特朗普所指，如果是次會面不能達成協議，將會於明年１月即時執

行對中國進口加徵２５％關稅的講話。而昨晚所見美股道指則上升１０８點。



＊投資者觀望鮑威爾言論＊



反觀美息變化，情況更是峰回路轉。記得於１１月１６日美國聯儲局副主席克拉里達

（Ｃｌａｒｉｄａ）曾指出，預期聯儲局不用加太多息，美國加息周期將見頂。但昨晚（２７日

）他突然改口支持進一步加息。他指，聯儲局在制定貨幣政策時必須多關注經濟數字變化。而最

新數字顯示也持聯儲局維持其循序漸進加息方向。現市場正關注今晚聯儲局長鮑威爾的公開講話

以進一步衡量美國未來的貨幣政策方向。反觀美國１０年債券孳息率則未見太大變化，維持於

３﹒０５９％水平。相信債市投資者是在等待鮑威爾今晚的言論，所以不積極入市。



＊英鎊歐元同跌提振美元＊



美元方面，昨天走勢明顯走強。除了聯儲局副局長改口支持加息支持了美元外，擔心英國首

相文翠珊可能有困難把「脫歐」方案通過英國國會，英鎊匯價明顯受壓。而在英鎊匯價下跌帶動

下，也拖低了歐元。當英鎊歐元同時跌，美元自然走強。美匯指數今早於亞洲市場報９７﹒３６

指數點，似有直逼９８指數點阻力之勢。



＊美元未來重點不在美息＊



今晚（２８日），聯儲局主席鮑威爾將發表公開講話，市場關注在貨幣政策上向以偏「鷹」

的聯儲局長將如何就近期市場變化給予市場對該局的貨幣政策啟示。筆者的想法是，過去正因聯

儲局已暗示２０１９年有機會加三次息，２０２０年加一次息。根據現時的市場環境，鮑威爾在

貨幣政策上很難比這一預期更「鷹」。極其量料只能維持政策方向不變。所以今晚鮑威爾的演說

，料很難為美元帶來支持。不過，對於未來美元匯價走勢，筆者認為重點不在美息，而是在中美

貿易及英國「脫歐」等問題上。



＊中美關係影響投資氣氛＊



中美是全球兩大經濟體，若中美貿易惡化可想象將不利全球投資氣氛。投資氣氛一旦轉差，

資金自然會轉返美元避險，這可為美元帶來支持。相反，如中美化解紛爭，使投資者棄現金重投

向投資市場，這當然不利美元。至於英國「脫歐」是否順利亦為重要。如英國國會否決了首相文

翠珊的方案，導致英國無序「脫歐」。其帶來的衝擊相信英國以至歐元區經濟也難承受。屆時英

鎊與歐元兌美元同跌，相對下可想像美匯指數將能走強，有機會考驗１００指數點水平。所以英

國能否順利「脫歐」同關乎未來美元匯價去向。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

