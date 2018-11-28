《嬈望大中華－彭藹嬈》中國零售疲軟令人擔憂

《嬈望大中華》筆者想在這裡分析一下１０月份中國經濟數據。

１０月份數據顯示基礎設施終於有點起色。頭１０個月份，基礎設施投資同比增長３﹒７％

，比前三季度提高０﹒４％，增速在今年以來首次上升。這表示，在政府堅持對住宅房產採取緊

縮措施的時候，財政資金最終落入基礎設施項目。儘管基礎設施投資增長與房地產項目相比仍然

緩慢，但隨著未來幾個月更多的財政資金投入基礎設施，兩者的增長率應該趨同。

由於出口推前，工業生產保持良好勢頭。１０月份工業生產同比增長５﹒９％，高於９月份

的５﹒８％。出口活動的前期裝載也推前了工業生產。筆者預計這種增長將持續到１２月份，因

美國會在明年１月把對華開徵的２０００億美元商品的關稅從１０％上升到２５％。

零售銷售遜於預期令人擔憂。零售銷售增長對中國的經濟十分重要，因它反映了消費者對消

費的興趣。尤其在貿易戰底下，有些原來出口的產品會轉到國內市場出售。但１０月份零售銷售

同比增長８﹒６％，低於９月份的９﹒２％，增長遜於預期，情況令人意外。皆因１０份是中國

的假日月份，旅遊業理應刺激對交通石油的需求，以及加快餐飲和其他消費項目的增長，卻不是

導致銷售增速放緩。

這讓筆者認為對基礎設施項目採取財政刺激措施需時見效。與此同時，消費者開始擔心貿易

戰將影響工資增長和就業。筆者希望這情況只是暫時的，因為２０１９年中央會對個人入息減稅

，這應可以支持未來幾個月的消費情緒。

雖然零售銷售放緩令人意外，但目前工業生產活動應在第四季度持續改善。筆者預計財政刺

激措施將繼續促進固定資產投資的增長。雖然工資增長可能會有放緩的跡象，但工作崗位數目將

得以保持。



＊筆者預計２０１９年ＧＤＰ增速將放緩＊



筆者將第四季度的ＧＤＰ增長率的預測保持在同比６﹒３％不變，整個２０１８年為

６﹒６％。由於貿易戰將會對製造業活動產生影響，因此筆者預計２０１９年ＧＤＰ增速將放緩

至６﹒３％。《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

