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即市新聞

28/11/2018 09:12

《投資智慧－鄧聲興》思捷（０３３０）再推重組，長遠應優化產品

　　《投資智慧》思捷環球（００３３０）首季度表現差於市場預期，期內收入按年減少１６％
，零售收入亦跌１７﹒８％，所有品牌及渠道的收入均錄得大幅下滑。集團日前再公布新重組架
構方案，包括將總部員工削減大約四成的裁員，同時會縮減後勤辦公室規模及淘汰虧損店鋪等。
　
　　整個改革涉及未來５年計劃，擬以１５至１７億元重組公司架構，希望在２０２３╱
２０２４財政年度，經常開支與收入比率可降低至約４５％，並在其後２至３年的時間內實現盈
虧平衡。
　
　　思捷曾多次進行大改革，包括高薪挖角同行的人才，以進行轉型快速時裝品牌。不過每次業
務轉型都未有起色，相信主因是其傳統經營模式成為一大拖累。整個生產到銷售過程，往往需要
花費超過９個月的時間，其冗長的供應鏈和龐大庫存成為品牌改革的一大阻礙。近年來中港零售
市道轉弱，亦是拖累集團業績下滑的原因，相信中國經濟放緩及人民幣貶值等不明朗因素仍然會
困擾市況一段長時間。
　
　　歸根到柢，集團產品受歡迎程度大不如前，最主要原因是旗下服裝款式未能吸引年輕消費者
。集團當年為儘快清理滯銷庫存，多次進行促銷活動對品牌形象造成嚴重損害。總括而言，集團
新的經費節流措施能夠短期改善淨利潤。長遠而言，集團應更多著力於優化市場的產品，更迎合
顧客的喜好及配合品牌定位。《香港股票分析師協會主席　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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