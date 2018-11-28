《師傅教路－黃瑋傑》大快活收入增加毛利走低，股價仍有下跌空間

《師傅教路》大家樂（００３４１）與大快活（０００５２）先後公布了截至９月底止中期

業績，市場反應迥異。大家樂股價連升兩日，昨日（２７日）收報１８﹒４６元，而大快活昨日

收報２６﹒９５元，下跌１﹒９元，跌幅達６﹒６％。

截至今年９月底止六個月，大快活錄得收入１４﹒７３億元，同比增長４﹒８％，表現較大

家樂（其收入增長１﹒７％至４１﹒９８億元）為好，但股東應佔溢利卻減少１４％至

１﹒００７億元，表現遠遜大家樂（其股東應佔溢利增加１６﹒２％至２﹒３９億元）。於今年

９月底，大快活在香港合共經營１４８間店舖，包括１３８間快餐店及１０間特色餐廳，中國內

地經營１０間快餐店。其香港餐廳總數較今年３月底淨增加３間（增加了４間快餐店和減少了１

間特色餐廳），內地快餐店數目則維持不變。由於大快活沒有提供同店銷售數據，所以難以判斷

其收入增長４﹒８％，有多少是來自內在增多，有多少是由新店驅動。反觀大家樂，其香港快餐

業務錄得２％同店增長，而內地業務同店增長則持平。



＊毛利率跌，對手大家樂升＊



大快活期內收入增長４﹒８％，但股東應佔溢利卻減少１４％，主要由於毛利減少５﹒２％

至２﹒０１億元，毛利率為１３﹒７％（２０１７年：１５﹒１％）。反觀大家樂同期毛利率由

１１﹒９％改善至１２﹒３％，拉近了與大快活的距離。按地區劃分，大快活香港餐廳的利潤率

由去年同期的９﹒７％下降至７﹒８％，反映其香港業務面對較大壓力，雖然中國內地餐廳利潤

率由８﹒８％改善至１０﹒６％，但內地餐廳收入與溢利僅分別佔集團總收入和總溢利的

４﹒１％和５﹒２％，可以說是微不足道﹒至於大家樂，其香港業務的利潤率由去年同期的

９﹒９％改善至１０﹒８％，而內地業務利潤率則由１３﹒９％輕微下滑至１３﹒３％。不過，

內地業務分別佔其總收入和溢利１４％和１６﹒７％，對其業績作出較大貢獻。所以，大家樂亦

表示計劃於下半財政年度在內地增設１０間分店，並將於２０１９╱２０２０財政年度進一步快

加內地分店網絡發展步伐，尤其專注於大灣區的一線城市。

大快活和大家樂都有經營非快餐業務，但大快活並沒有明細列出其特色餐廳的業績。從其特

色餐廳總數由３月底的１１間減少至９月底的１０間，或可推斷其特色餐廳表現一般。反觀大家

樂，其休閒餐飲業務於９月底共經營６３間分店，較３月底減少了５間，但收入反而上升了

９﹒５％至４﹒６１億元。



＊預測市盈率約１８﹒２倍＊



大快活宣布中期息每股派３７仙，與去年同期一樣，派息比率為４７％（去年為４０％）。

大家樂中期股息每股派１９仙，較去年同期增加１仙，派息比率為４６﹒１％。估值方面，以昨

日收市價計算，大家樂歷史市盈率約２４﹒４倍，預測市盈率將降至約２０倍，預測股息率約４

﹒５％。大快活歷史市盈率約１６倍，但預測市盈率約１８﹒２倍，預測股息率約５﹒３％，相

信股價仍有下跌空間。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

